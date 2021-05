Jadwal Bulu Tangkis Spain Masters Selasa 18 Mei: 6 Wakil Indonesia Berlaga

TEMPO.CO, Jakarta - Enam wakil Indonesia akan berlaga pada babak pertama turnamen bulu tangkis Spain Masters 2021 di Huelva, Spanyol, Selasa, 18 Mei. Dua di antara wakil itu akan langsung berhadapan.

Dua wakil Indonesia yang akan berdeul itu adalahleo Yulfira Barkah/Febby Valencia Dwijayanti Gani dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Yulfira/Febby menempati ranking 409, sedangkan rekannya berada di posisi 435. Mereka belum pernah berhadapan dalam turnamen remsi BWF.

Wakil lain yang juga akan berlaga hari ini antara lain Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Pasangan ganda putra itu kini menempati peringkat 39 dunia dan diunggulkan di tempat kedua. Lawan Leo/Daniel, Marvin Datko/Patrick Scheiel, adalah pasangan asal Jerman yang menempati ranking 185 dunia.

Pasangan Indonesia lain yang juga bermain hari ini adalah Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, serta Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Rangkaian pertandingan di turnamen ini akan dimulai 14.00 waktu setempat atatau 19.00 WIB.

Jadwal wakil Indonesia di turnamen bulu tangkis Spain Masters 2021, Selasa 18 Mei 2021:

- Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Emil Lauritzen/Mads Vestergaaard (Denmark).

- Yulfira Barkah/Febby Valencia Dwijayanti Gani vs Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

- Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Daniel Hess/Johannes Pistorius (Jerman).

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Marvin Datko/Patrick Scheiel (Jerman).

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Joshua Magee/Paul Reynolds (Irlandia).

Turnamen bulu tangkis Spain Masters 2021 akan berlangsung hingga 23 Mei 2021.

