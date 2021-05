Klasemen Liga Inggris Sebelum Laga Chelsea vs Leicester City Selasa Malam 18 Mei

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Chelsea vs Leicester City di Stamford Bridge, Rabu dinihari nanti, bakal menentukan peta persaingan memperebutkan empat besar Liga Inggris.

Leicester City saat ini berada pada posisi ketiga dengan 66 poin, unggul dua poin atas Chelsea dan tiga poin dari Liverpool.

Akhir pekan lalu, Leicester sudah menggagalkan upaya Thomas Tuchel meraih trofi pertamanya bersama Chelsea dengan merebut trofi Piala FA di Wembley.

Tim Brendan Rodgers berkesempatan memperperih penderitaan The Blues dengan mengganggu peluang mereka finis empat besar.

Sebaliknya Tuchel tentu tak ingin puja puji kepadanya setelah dianggap membangkitkan lagi Chelsea sejak menggantikan Frank Lampard berakhir dengan kegagalan meraih empat besar.

Apa pun yang terjadi di Stamford Bridge nanti, hasil itu akan memberi keuntungan bagi Liverpool dalam persaingan empat besar.

Sebelum Chelsea vs Leicester, tiga pertandingan pekan ke-37 akan dimainkan lebih awal.

Manchester United akan menjamu Fulham dalam upaya memperbaiki tren kandang mereka.

Kendati sudah dipastikan finis empat besar dan meraih tiket fase grup Liga Champions musim depan, Ole Gunnar Solskjaer tidak ingin menyamai rekor buruk tiga kekalahan beruntun di Old Trafford yang terakhir kali dirasakan pada Februari 1979.

Pada saat bersamaan, Leeds United yang bertandang ke St. Mary's menghadapi Southampton berusaha menjaga asa kecil menuju Eropa musim depan.

Tim Marcelo Bielsa saat ini berada pada urutan ke-10 klasemen, tetapi masih bisa setidaknya mengejar posisi ketujuh atau zona terakhir tiket babak playoff kualifikasi Liga Conference yang hanya berada enam poin di atasnya.

Sementara itu mulai pukul 1.00 Rabu dini hari nanti Manchester City melawat ke Stadion Amex menghadapi Brighton & Hove Albion.

Kendati sudah juara, Man City ingin mempertajam rekor 12 kemenangan tandang secara beruntun di Liga Inggris.

Selanjutnya: Jadwal Liga Inggris pekan ke-37 selengkapnya dan klasemen

Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-37:

Rabu, 19 Mei 2021

00:00 Manchester United vs Fulham (Mola TV)

00:00 Southampton vs Leeds United (Mola TV)

01:00 Brighton vs Manchester City (Mola TV)

02:15 Chelsea vs Leicester City (Mola TV).

Kamis, 20 Mei 2021

00:00 Everton vs Wolves (Mola TV)

00:00 Newcastle vs Sheffield (Mola TV)

00:00 Tottenham vs Aston Villa (Mola TV)

02:15 Crystal P vs Arsenal (Mola TV)

02:15 Burnley vs Liverpool (Mola TV)

02:15 West Brom vs West Ham (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 36 47 83 2 Man United 36 28 70 3 Leicester City 36 21 66 4 Chelsea 36 22 64 5 Liverpool 36 21 63 6 Tottenham 36 22 59 7 West Ham 36 10 59 8 Everton 36 3 56 9 Arsenal 36 12 55 10 Leeds United 36 4 53 11 Aston Villa 36 7 49 12 Wolves 36 -14 45 13 Crystal Palace 36 -21 44 14 Southampton 36 -16 43 15 Burnley 36 -18 39 16 Newcastle 36 -19 39 17 Brighton 36 -5 38 18 Fulham 36 -24 27 19 West Brom 36 -37 26 20 Sheffield 36 -43 20

