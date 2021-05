FP1 Formula 1 GP Monaco: Sergio Perez Tercepat, Lewis Hamilton ke-5

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Red Bull Sergio Perez mencetak waktu tercepat di sesi latihan bebas di FP1 Formula 1 GP Monaco pada Kamis, 20 Mei 2021. Pembalap Meksiko itu mencatatkan waktu 1 menit 12,487 detik dengan ban soft di sirkuit jalan raya tersebut.

Carlos Sainz menyelesaikan sesi latihan pertama 0,119 detik lebih lamban dari Perez untuk membawa Ferrari sebagai mobil tercepat kedua menggunakan ban medium, demikian laman resmi Formula 1. Adapun Max Verstappen, yang menggunakan ban medium, finis di P3, dengan selisih waktu 0,161 detik dari rekan satu timnya.

Pierre Gasly menegaskan kecepatan mobil bermesin Honda hari itu setelah finis P4 untuk tim AlphaTauri, bahkan mengalahkan dua Mercedes yang dikendarai Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas yang masing-masing finis P5 dan P6. Hamilton, yang unggul 14 poin dari Verstappen dalam perebutan puncak klasemen, terpaut sekitar setengah detik dari laju Perez.

Lando Norris meneruskan tren positif performanya bersama McLaren dengan finis P7, sehari setelah ia mengamankan perpanjangan kontrak berdurasi multi-tahun dengan tim asal Woking itu. Di P8, ada Sebastian Vettel dari Aston Martin yang mengungguli rookie AlphaTauri Yuki Tsunoda dan Kimi Raikkonen dari tim Alfa Romeo.

Pebalap tuan rumah Charles Leclerc harus menyudahi latihan secara prematur setelah mobil Ferrari SF21-nya mengalami kerusakan girboks setelah melaju hanya tiga putaran. Juara dunia dua kali Fernando Alonso menabrak pagar pembatas di tikungan terakhir dan mengalami kerusakan sayap depan mobil Alpinenya.

Tahun 2020 yang terdampak pandemi menandai untuk pertama kalinya Monaco tidak menggelar Grand Prix F1 sejak 1954, namun F1 kembali ke jalanan Monte Carlo yang termahsyur akhir pekan ini. Lewis Hamilton memenangi balapan terakhir di Monaco pada 2019 setelah menahan serangan bertubi-tubi Max Verstappen.

Hasil FP1 GP Monako

1 Sergio Perez Red Bull Racing 1:12,487

2 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:12,606

3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:12,648

4 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:12,929

5 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:12,995

6 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:13,131

7 Lando Norris McLaren F1 Team 1:13,236

8 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:13,732

9 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:13,746

10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen 1:14,081

11 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:14,090

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:14,106

13 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:14,205

14 Nicholas Latifi Williams Racing 1:14,268

15 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:14,281

16 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:14,320

17 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1:14,616

18 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1:14,801

19 George Russell Williams Racing 1:14,881

20 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow Tanpa catatan waktu

