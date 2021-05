Stephen Curry, Nikola Jokic, dan Joel Embiid Berebut Gelar MPV NBA

TEMPO.CO, Jakarta - NBA mengumumkan tiga finalis Most Valuable Player (MVP), yakni Stephen Curry yang berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan ketiganya, serta Nikola Jokic dan Joel Embiid yang mengincar penghargaan pertama mereka.

Golden State Warriors All-Star Curry, dikutip dari AFP, Jumat, berharap untuk menambah penghargaan MVP yang dimenanginya pada 2015 dan 2016, sedangkan bintang Philadelphia 76ers Embiid dan Jokic dari Denver Nuggets bisa menjadi center pertama sejak Shaquille O'Neal pada 2000 yang menerima penghargaan tersebut.

Jika mereka finis di posisi ke-1-2 maka pebasket asal Serbia, Jokic, dan pebasket asal Kamerun, Embiid, menjadi pemain internasional pertama yang memenangi penghargaan sejak 2006-07 ketika pebasket Jerman, Dirk Nowitzki, memenangi penghargaan tersebut, dan pebasket Kanada, Steve Nash, menjadi runner up.

NBA juga mengumumkan finalis untuk lima penghargaan lainnya musim reguler, yaitu Coach of the Year, Defensive Player of the Year, Most Improved Player, Rookie of the Year, dan Sixth Man.

Stephen Curry memimpin liga dalam sejumlah kategori penilaian dan mencetak rekor Warriors. Dia menjadi pemain teruta yang memimpin liga dalam hal mencetak poin setelah Michael Jordan, dengan rata-rata 32 poin per pertandingan. Dia juga memimpin liga dengan tiga lemparan dan berada di tempat kedua sepanjang masa dengan tiga lemparan.

Curry juga memecahkan rekor sepanjang masa Warriors dalam hal mencetak poin dan assist.

Nikola Jokic dianggap pelopor oleh beberapa orang untuk individu yang menerima kehormatan tertinggi. Dia menikmati salah satu musim ofensif terbaik dalam sejarah NBA, dengan rata-rata 26,4 poin, 10,8 rebound, dan 8,3 assist. Jokic juga mencetak 38 persen untuk tembakan dari jarak tiga poin dan 86 persen dari belakang garis lemparan bebas.

Pemain Sixers, Embiid, mengumpulkan rekor terbaik di wilayah timur berkat musim terbaik karirnya. Dia rata-rata mencetak 28,5 poin dan 10,6 rebound per pertandingan.

Finalis Coach of the Year antara lain Quin Snyder dari Utah Jazz, Tom Thibodeau dari New York Knicks dan Monty Williams dari Phoenix Suns. Thibodeau memenangkannya pada 2011 dan sekarang memiliki kesempatan untuk mengulanginya 10 tahun kemudian.

Rudy Gobert dari Utah, Draymond Green dari Golden State, dan Ben Simmons 76ers adalah finalis Defensive Player of the Year, sebuah penghargaan yang telah dimenangkan Gobert dua kali. Green memenangkannya untuk keempat kalinya tahun lalu.

Finalis untuk Rookie of the Year adalah LaMelo Ball dari Charlotte Hornets, Anthony Edwards dari Minnesota Timberwolves dan Tyrese Haliburton dari Sacramento Kings.

Terakhir, finalis Sixth Man, yaitu Jordan Clarkson dan Joe Ingles dari Utah Jazz dan Derrick Rose dari New York Knicks.

Tiga finalis untuk masing-masing penghargaan NBA tahunan didasarkan pada pemungutan suara dari panel penulis dan penyiar olahraga global.

