Hasil Kualifikasi Formula 1 Monaco: Leclerc Raih Pole, Hamilton Ketujuh

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap tuan rumah Charles Leclerc merebut pole position di Formula 1 Grand Prix Monaco setelah tampil tercepat di babak kualifikasi, Sabtu, meski mengalami kecelakaan jelang akhir sesi.

Charles Leclerc, sebelumnya mendapati kerusakan girboks yang membuatnya melaju hanya empat putaran di sesi latihan bebas pertama pada Jumat.

Namun, di FP2 Leclerc membuat kejutan dengan memuncaki catatan waktu bersama Carlos Sainz yang finis P2 menegaskan kecepatan Ferrari di sirkuit jalanan Monte Carlo itu.

Ferrari masih tampil gesit di FP3 meski finis di belakang pembalap tercepat Max Verstappen dari tim Red Bull.

Namun, Leclerc mampu menerjemahkan kecepatan mobil Ferrari sejak sesi latihan bebas dengan mencetak waktu 1:10,346 untuk merebut pole di babak kualifikasi untuk mengalahkan Verstappen dengan margin 0,230 detik, demikian laman resmi F1.

Para pembalap gagal memperbaiki catatan waktunya karena harus menyudahi Q1 secara prematur setelah Leclerc membuat bendera merah dikibarkan dengan 18 detik tersisa di FP3 ketika ia menabrakkan mobil Ferrarinya ke pagar pembatas setelah melibas kerb di jalur keluar Swimming Pool.

Leclerc khawatir mengalami kerusakan girboks setelah menabrak pagar pembatas tersebut. Jika ia harus menggunakan girboks baru maka Leclerc akan mendapat penalti mundur lima posisi start yang bakal menguntungkan Verstappen sebagai pembalap yang start terdepan pada Minggu nanti.

"Sayangnya saya finis di pagar pembatas, ini tidak terasa sama. Tetapi pada saat yang sama saya sangat senang dengan lap saya.... Saya khawatir tentang girboks, tapi mari kita lihat," kata Leclerc.

Sainz mengamankan P4 di mobil Ferrari kedua, setelah kalah cepat 0,010 detik dari Valtteri Bottas yang mengamankan P3 untuk tim Mercedes.

Pembalap lain dari tim Mercedes, Lewis Hamilton kurang kompetitif sejak sesi latihan bebas dan hanya mampu finis P7, 0,749 detik dari pole sitter, di belakang Lando Norris yang mengklaim P5 untuk McLaren dan Pierre Gasly di P6 untuk tim AlphaTauri.

Sebastian Vettel mempertahankan tren masuk sepuluh besar di Monako akhir pekan ini dan meraih hasil kualifikasi terbaiknya musim ini sebagai pebalap Aston Martin di P8.

Melengkapi posisi sepuluh besar, rekrutan baru tim Red Bull Sergio Perez dan Antonio Giovinazzi dari tim Alfa Romeo akan start dari baris kelima ketika Esteban Ocon (Alpine) dan juara GP Monako 2018 Daniel Ricciardo (McLaren) gagal lolos dari Q2 dan akan start P11 dan P12.

Mick Schumacher melewatkan sesi kualifikasi pertamanya di Monako setelah mobil Haasnya mengalami kerusakan sasis karena kecelakaan di FP3.

Tahun 2020 yang terdampak pandemi menandai untuk pertama kalinya Monako tidak menggelar Grand Prix F1 sejak 1954, namun F1 kembali ke jalanan Monte Carlo yang termahsyur akhir pekan ini.

Lewis Hamilton memenangi balapan terakhir di Monako pada 2019 setelah menahan serangan bertubi-tubi Max Verstappen.

"Semua berjalan dengan sangat baik tetapi bendera merah mencederai peluang untuk pole. Meski demikian saya rasa, sejauh ini, ini akhir pekan yang baik," kata Verstappen.

Hasil kualifikasi Formula 1 GP Monaco:

1. Charles Leclerc (Scuderia Ferrari Mission Winnow) 1:10,346

2. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:10,576

3. Valtteri Bottas (Mercedes AMG Petronas Formula One Team) 1:10,601

4. Carlos Sainz (Scuderia Ferrari Mission Winnow) 1:10,611

5. Lando Norris (McLaren F1 Team) 1:10,620

6. Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri Honda) 1:10,900

7. Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas Formula One Team) 1:11,095

8. Sebastian Vettel (Aston Martin Cognizant Formula One Team) 1:11,419

9. Sergio Perez (Red Bull Racing) 1:11,573

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Orlen) 1:11,779

11. Esteban Ocon (Alpine F1 Team)

12. Daniel Ricciardo (McLaren F1 Team)

13. Lance Stroll (Aston Martin Cognizant Formula One Team)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing Orlen)

15. George Russell (Williams Racing)

16. Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri Honda)

17. Fernando Alonso (Alpine F1 Team)

18. Nicholas Latifi (Williams Racing)

19. Nikita Mazepin (Uralkali Haas F1 Team)

DNQ Mick Schumacher (Uralkali Haas F1 Team).