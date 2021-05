Hasil Playoff NBA: Kalahkan Suns 109-102, LA Lakers Samakan Skor Jadi 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Davis mengumpulkan 34 poin, 10 rebound, dan tujuh assist saat Los Angeles Lakers meraih kemenangan 109-102 atas tuan rumah Phoenix Suns pada laga kedua Playoff NBA Wilayah Barat Rabu WIB, 26 Mei 2021. Hasil itu membuat skor sementara menjadi 1-1.

LeBron James juga tampil dalam laga itu. Ia menyumbang 23 poin dan sembilan assist bagi LA Lakers, yang dikalahkan Suns 90-99 pada Game 1. Pemain Lakers, Dennis Schroder, menambah 24 poin, sedangkan Andre Drummond menyumbang 15 poin dan 12 rebound.

Di kubu Suns, Devin Booker mencetak 31 poin. Deandre Ayton menyumbang 22 poin dan 10 rebound. Kedua pemain ini melakukan debut mereka di babak playoff.

Chris Paul mencetak enam poin dari lima tembakannya. Ia tampaknya masih terpengaruh cedera bahu kanan yang terjadi pada pertandingan sebelumnya. Cameron Payne bermain 33 menit dan mampu mengumpulkan 19 poin dan tujuh assist, yang tertinggi tim.

Game 3 dalam seri best-of-seven dijadwalkan di Los Angeles, Jumat WIB.

Sementara itu, dalam laga lain, Brooklyn Nets merebut kemenangan 130-108 atas Boston Celtics pada gim kedua babak playoff Wilayah Timur. Mereka memastikan skor menjadi 2-0.

Kevin Durant mencetak 26 poin dan Joe Harris menambahkan 25 poin buat Nets. Kedua tim akan melakoni game ketiga pada Sabtu WIB.

Hasil Playoff NBA Rabu WIB:

Nets vs Celtic 130-108 (Nets unggul 2-0)

Suns vs LA Lakers 102-109 (skor 1-1)

Clippers vs Maverick 121-127 (Maverick unggul 2-0).

