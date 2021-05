Manchester City vs Chelsea, Simak Duel Setiap Lini dan Perkiraan Susunan Pemain

Final Liga Champions 2020/21: Manchester City vs Chelsea. (uefa.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City dan Chelsea akan berhadapan di babak final Liga Champions di Porto pada Ahad dinihari, 30 Mei 2021. Pasukan Pep Guardiola berharap untuk memenangkan treble bersejarah saat mereka berusaha untuk mengamankan trofi bergengsi klub sepak bola Eropa untuk pertama kalinya.

Namun, setelah mengamankan gelar Liga Primer dan Piala Liga, Guardiola akan menemui tantangan berat dalam diri Thomas Tuchel dan pasukan The Blues di final Liga Champions. Tuchel, juru taktik asal Jerman, telah bekerja dengan sangat baik dalam waktu empat bulan di Stamford Bridge. Ia berhasil mengangkat Chelsea dari posisi kesembilan ke urutan keempat klasemen Liga Inggris.

Melajunya Chelsea ke partai puncak Liga Champions pun tergolong tak mudah. Mereka mengalahkan Atletico Madrid, juara La Liga, dan Real Madrid. Duel Machester City dan Chelsea pun diprediksi berlangsung sengit dengan kehadiran sejumlah pemain bintang di lapangan. Diringkas dari Talksport, berikut sejumlah nama pemain kunci dan kemungkinan duel yang akan terjadi.

1. Antonio Rudiger vs Riyad Mahrez

Mahrez menjalani musim yang luar biasa di City. Ia tampil gemilang di leg kedua babak semifinal menghadapi Paris Saint-German (PSG). Setelah mencetak satu gol di Paris, ia berhasil melesakkan dua gol ke gawang PSG di Etihad.

Pemain Aljazair sedang berada di performa terbaiknya. Sebab itulah, Tuchel akan berusaha meredam Mahrez dengan memainkan bek terbaik Chelsea musim ini: Rudiger. Dia berkembang di bawah Tuchel. Tampil tanpa kompromi, pemain asal Jerman ini menjadi andalan sejak kedatangan Tuchel. Kehadirannya membuat Guardiola perlu mencari cara untuk menembus lini belakang The Blues.

2. N’Golo Kante vs Kevin De Bruyne

Keduanya bisa dikatakan sebagai dua gelandang terbaik dunia saat ini. Mereka bisa menjadi kunci lini tengah tim untuk menguasai pertandingan. Energi tak terbatas dari Kante akan mendapat ujian dari kualitas teknis dan kreativitas De Bruyne.

Tuchel dapat menggunakan Kante untuk menetralisasi ancaman playmaker asal Belgia tersebut. Kerap berperan sebagai false nine, De Bruyne berhasil mengoleksi enam gol dan 12 assist musim ini. Namun, harus diingat juga, Kante adalah kunci dan Man of the Match di kedua pertandingan melawan Real Madrid di babak semifinal.

3. Ruben Dias vs Timo Werner

Werner mendapat kecaman karena serangkaian gol offside dan menyia-nyiakan peluang di depan gawang, Namun, tidak dapat disangkal bahwa dia selalu menjadi ancaman terbesar setiap lawan Chelsea. The Blues jauh lebih berbahaya ketika dia berada di starting line up karena kecepatannya dan kemampuannya untuk membuka pertahanan.

Namun, pemain Jerman itu akan berhadapan dengan pemain bertahan terbaik musim ini, Ruben Dias. Berkaca pada laga melawan PSG, ia kemungkinan akan ditugaskan untuk meredam serangan balik The Blues. Dias akan bertandem bersama John Stones di lini belakang, duet yang membantu City meraih clean sheet terbanyak (19) musim ini.

