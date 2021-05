Hasil Tinju Dunia: Nonito Donaire, Asal Filipina, Jadi Juara Tertua Kelas Bantam

TEMPO.CO, Jakarta - Petinju Filipina, Nonito Donaire, menorehkan rekor di ring tinju dunia. Ia menjadi juara tertua, 38 tahun, di kelas bantam setelah merebut gelar WBC dengan mengalahkan Nordine Oubaali, asal Prancis, dalam duel di Dignity Health Sports Park in Carson, California, Amerika, Ahad, 30 Mei 2021.

Nonito Donaire kembali naik ring untuk pertama kalinya sejak November 2019, saat dia kehilangan gelar kelas bantam IBF dan The Ring oleh Naoya Inoue (Jepang). Ia tampil sangat meyakinkan dalam usianya yang sudah tak muda lagi.

Donaire memberondong lawannya dengan pukulan dan akhirnya menjatuhkan lawan berusia 34 tahun di ronde keempat. Wasit kemudian menyatakan dia menang TKO.

The onslaught started in RD3 and ended in RD4. @filipinoflash makes history becoming a 3x Bantamweight World Champion ! #OubaaliDonaire pic.twitter.com/e5wUExzUnA