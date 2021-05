Hasil Playoff NBA: Suns Kalahkan LA Lakers 100-92, Skor Menjadi 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Chris Paul mengumpulkan 18 poin dan sembilan assist saat Phoenix Suns menang 100-92 atas ruan rumah Los Angeles Lakers dalam game 4 playoff NBA putaran pertama Wilayah Barat, Senin WIB, 31 Mei 2021. Hasil itu membuat kedua tim imbang 2-2.

Devin Booker dan Jae Crowder masing-masing mencetak 17 poin dan DeAndre Ayton mencatat 14 poin dan 17 rebound untuk Suns.

LeBron James mencetak 25 poin dan 12 rebound untuk LA Lakers. Anthony Davis kembali harus menepi di pertandingan itu karena mengalam cedera pangkal paha kiri di kuarter kedua. Davis hanya sukses memasukkan 2 dari 9 tembakan sebelum menarik diri.

Dalam pertemuan dengan sistem best-of-seven kedua tim akan kembali bertemu di Phoenix pada pada Selasa atau Rabu WIB.

Dalam pertandingan ini, James melakukan lemparan keras untuk memberi Lakers keunggulan 48-44 dengan sisa waktu tiga menit pada kuarter kedua. Namun, Suns menjawab dengan gelombang serangan yang berbuah poin 10-2 sehingga bisa menipiskan ketertinggalan.

Phoenix kemudian memanfaatkan ketidakhadiran Davis untuk memulai kuarter ketiga. Mereka berbalik unggul 81-65. Marc Gasol kemudian melesakkan tembakan tiga angka ketiganya dan James memasukkan lemparan bebas untuk memangkas keunggulan Phoenix menjadi 95-88 dengan sisa waktu 2:40 pada kuarter keempat.

Crowder kemudian menghentikan momentum Lakers dengan lemparan tiga angka pada sisa waktu 1:23. Tim tamu kemudian mememangi game keempat playoff NBA itu dengan skor 100-92.

Rekap Hasil Playoff NBA Senin WIB:

New York Knicks vs Atlanta Hawks 96-113 (Hawks unggul 3-1).

Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers 100-92 (skor 2-2).

Jadwal hari ini:

Brooklyn Nets vs Boston Celtics (Nets unggul 2-1).

LA Clippers vs Dallas Mavericks (Dallas unggul 2-1).

REUTERS | NBA

