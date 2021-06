Final Basket IBL: Pelita Jaya Bakrie Siap Ladeni Satria Muda Pertamina Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Pelita Jaya Bakrie Jakarta, Agassi Goantara, mengaku tak gentar menjelang partai final Indonesia Basketball League (basket IBL) Pertamax 2021 melawan Satria Muda Pertamina Jakarta. Menurut dia, timnya punya bekal karena pernah menang atas Satria Muda Pertamina Jakarta di partai puncak.

Di final IBL Pertamax 2019, Agassi yang masih membela Stapac Jakarta berhadapan dengan Satria Muda Pertamina Jakarta. Stapac pada akhirnya keluar sebagai kampiun pada musim tersebut. “Satria Muda tim yang solid, tetapi pengalaman 2019 mungkin bisa jadi masukan bagi teman-teman Pelita Jaya,” ujar Agassi dikutip dari situs IBL, Rabu, 2 Juni 2021.

Agassi memiliki cara utuk menghentikan Satria Muda Pertamina Jakarta. Sebisa mungkin, menurut dia, Pelita Jaya Bakrie Jakarta tak boleh kalah rebound. “Yang pasti kan mereka punya postur badan yang tinggi, Kami harus berjibaku lebih memenangkan rebound. Namun pertahanan secara keseluruhan juga harus diperketat,” ujar Agassi.

Laga antara Pelita Jaya Bakrie Jakarta kontra Satria Muda Pertamina Jakarta akan berlangsung di Britama Arena, Kamis, 3 Juni 2021. Final Basket IBL Pertamax 2021 ini akan berlangsung dengan format best of three. pemenang akan dinobatkan untuk tim yang memenangi dua game.

Seperti rangkaian playoff IBL lainnya musim ini, babak final akan dimainkan di Mahaka Square Arena, Jakarta, yang kebetulan merupakan markas dari Satria Muda. Game pertama dijadwalkan berlangsung Kamis, 3 Juni 2021. Game kedua akan berlangsung sehari kemudian. Jika belum ada tim yang memenangi dua laga, maka game ketiga akan dimainkan pada Minggu, 6 Juni.

Sebelum melaju ke partai fnal, kedua tim sama-sama memimpin klasemen akhir divisi masing-masing. Satria Muda memiliki catatan 14 kemenangan dan dua kekalahan (14-2) di Divisi Putih dan Pelita Jaya (15-1) di Divisi Merah. Satu-satunya kekalahan Pelita Jaya musim ini datang dari pertandingan melawan Satria Muda yang berkedudukan 54-67 dalam Seri II musim reguler di gelembung Robinson Resort, Bogor, pada 23 Maret.

Baca juga : Data - Fakta Final Basket IBL 2021: Pelita Jaya Bakrie vs Satria Muda Pertamina