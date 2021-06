Kualifikasi Formula 1 Azerbaijan Diwarnai 4 Bendera Merah, Leclerc Tercepat

TEMPO.CO, Jakarta - Charles Leclerc mempersembahkan pole position kedua kalinya secara beruntun musim ini untuk Ferrari. Ia menjadi yang tercepat di babak kualifikasi Formula 1 Grand Prix Azerbaijan yang diwarnai empat kali bendera merah.

Charles Leclerc mencetak waktu terbaik 1:41,218 untuk posisi start terdepan dan Lewis Hamilton, bangkit dari hasil buruk sesi latihan bebas, mengamankan P2 untuk tim Mercedes dengan selisih 0,232 detik.

Sedangkan Max Verstappen terpaut 0,345 detik dari Leclerc di P3, demikian laman resmi Formula 1.

Sesi kualifikasi sempat tertunda sejumlah insiden yang menyebabkan bendera merah dikibarkan.

Tikungan 15 sirkuit Baku terbukti cukup sulit ditaklukkan sepanjang akhir pekan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di FP2 dan Max Verstappen di FP3, giliran mobil Lance Stroll dan Antonio Giovinazzi yang mencium pagar pembatas tikungan patah itu di Q1 sehingga menyebabkan babak kualifikasi pertama tertunda.

Daniel Ricciardo menyebabkan bendera merah ketika menabrak pagar Tikungan 3 di Q2.

Dan ketika para pembalap mencoba memperbaiki catatan waktu mereka di lap terakhir Q3, rookie AlphaTauri Yuki Tsunoda, seperti Ricciardo, gagal mengantisipasi Tikungan 3.

Carlos Sainz, yang sedang melaju kencang di belakang sang pebalap Jepang, harus melakukan manuver menghindari mobil AlphaTauri yang terparkir di pinggir lintasan.

"Ada dua atau tiga tikungan di mana saya melakukan kesalahan, tetapi kemudian saya mendapat tow di sektor terakhir yang sedikit membantu," kata Leclerc.

"Saya tidak menyangka bisa kompetitif seperti hari ini, kami terbantu dengan bendera merah. Ini tentunya terasa sangat baik, pole adalah pole," kata pembalap yang dua pekan lalu meraih pole di Monako itu.

Pembalap AlphaTauri Pierre Gasly tampil cukup kuat sepanjang akhir pekan di Baku dan akan start dari P4.

Catatan waktu Sainz cukup membuat ia bertahan di P5, diikuti mantan rekan satu timnya di McLaren Lando Norris di P6.

Sergio Perez di mobil Red Bull kedua akan start dari P7 di depan Tsunoda.

Sementara itu Valtteri Bottas kewalahan menemukan kecepatan mobil Mercedes W12 akhir pekan ini. Sang pembalap Finlandia akan start dari P10 di belakang mobil Alpine Fernando Alonso.

Sebastian Vettel tak kuasa menahan kesal setelah tersingkir dari pertarungan sepuluh besar menyusul insiden Ricciardo di Q1. Sang pembalap Aston Martin akan start dari P11 di depan Esteban Ocon dari tim Alpine.

Tiba di Baku, Verstappen memiliki keunggulan empat poin di puncak klasemen menyusul kemenangan di Monako untuk pertama kalinya saat Lewis Hamilton hanya mampu finis P7 di Monte Carlo.

"Ini kualifikasi yang konyol kalau saya boleh jujur, tapi ini kenyataannya," kata Max Verstappen.

"Ini adalah sirkuit jalan raya jadi hal-hal seperti ini bisa terjadi, mobil kami kuat jadi semoga besok kami bisa mencetak poin yang baik."

GP Azerbaijan seringkali menampilkan balapan yang kaotis dan ketat karena digelar di sirkuit jalan raya yang memadukan lintasan lurus panjang untuk kesempatan overtaking yang besar.

Mercedes meraih pole dan memenangi tiga dari empat balapan di kota tua negara bekas bagian Soviet itu.

Akan tetapi tidak ada pembalap yang dominan sejauh ini di Baku ketika empat pembalap berbeda merasakan podium teratas, yaitu Nico Rosberg (2016), Daniel Ricciardo (2017), Hamilton (2019) dan Bottas (2019). Sedangkan Verstappen belum pernah lebih baik dari P4 di Baku.

Hasil kualifikasi Formula 1 GP Azerbaijan:

1 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:41,218

2 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:41,450

3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:41,563

4 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:41,565

5 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:41,576

6 Lando Norris McLaren F1 Team 1:41,747

7 Sergio Perez Red Bull Racing 1:41,917

8 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:42,211

9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:42,327

10 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:42,659

11 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team

12 Esteban Ocon Alpine F1 Team

13 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen

15 George Russell Williams Racing

16 Nicholas Latifi Williams Racing

17 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team

18 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team

19 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team

20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen.