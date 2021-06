Hasil MotoGP Catalunya: Miguel Oliveira Juara, Rossi dan Marquez Gagal Finis

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP Catalunya tersaji di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Ahad, 6 Juni 2021. Banyak hal menarik terjadi dalam balapan ini.

Simak fakta-fakta penting:

Pembalap Juara dan Peraih Podium

Pembalap Red Bull KTM, Miguel Oliveira, berhasil menjuarai balapan seri ketujuh ini. Memulai dari posisi keempat, ia mulai merebut posisi terdepan sejak lap kedua.

Pembalap Portugal itu mampu menjaga momentum setelah di seri sebelumnya merebut podium pertamanya musim ini sebagai runner-up.

Posisi kedua direbut Johann Zarco. Pembalap Pramac Ducati itu merebut podium keempatnya musim ini.

Posisi ketiga ditempati Jack Miller (Ducati). Sebenarnya Fabio Quartararo, yang memulai dari posisi terdepan (pole), finis ketiga setelah tersalip Zarco pada lap ke-22. Namun, ia kemudian menerima hukuman 3 detik. Jack Miller yang ada di posisi keempat berhak atas podium ketiga.

Performa Marc Marquez



Marc Marquez kembali gagal finis untuk ketiga kalinya secara beruntun. Memulai dari posisi ke-13, pembalap Repsol Honda itu terjatuh di lap ketujuh dan gagal melanjutkan lomba.

A #MotoGP first for the eight-times champion! #CatalanGP pic.twitter.com/DdpCPzlpgT

Third consecutive DNF for @marcmarquez93 !

Performa Valentino Rossi

Valentino Rossi yang start dari posisi ke-11 juga gagal menyelesaikan lomba. Ia crash di lap ke-16.

More disappointment for @ValeYellow46!

The Doctor joins the list of fallers at Turn 10! #CatalanGP pic.twitter.com/8dp5k4pzz9