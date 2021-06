MotoGP: Masalah Jaket Terbuka Bikin Quartararo Kena Hukuman, Melorot ke Posisi 6

TEMPO.CO, Jakarta - Insiden membalap dengan dada terbuka pada MotoGP Catalunya, membuat Fabio Quartararo mendapat hukuman tambahan. Pembalap Monster Yamaha itu kembali mengalami pemotongan waktu 3 detik, yang membuat posisi finisnya kian melorot.

Fabio Quartararo mengalami kejadian aneh menjelang akhir balapan di Barcelona, Ahad. Resleting jaketnya terbuka. Ia kemudian memutuskan melepas pelindung dadanya dan harus membalap dengan dada terbuka.

Extraordinary scenes in the closing stages involving @FabioQ20!

For riding without his chest protector and his leather suit correctly fastened, the Frenchman received a 3-second penalty#CatalanGP pic.twitter.com/9EBy6hVSjN