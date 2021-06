Komentar Mike Tyson Soal Hasil Imbang Floyd Mayweather Jr vs Logan Paul

TEMPO.CO, Jakarta - Pada November lalu, mantan juara tinju kelas berat tak terbantahkan Mike Tyson melakukan pertarungan eksibisi melawan Roy Jones Jr. Pertarungan Tyson, yang pensiun pada 2005, melawan juara empat divisi itu berakhir imbang.

Pertarungan itu dianggap sukses secara finansial. Tercatat tingkat pembelian pertarungan itu mencapai 1,6 juta pembelian bayar per tayang. Sejak itu, sejumlah petinju membuat rencana tinju eksibisi, termasuk yang dilakukan juara lima divisi Floyd Mayweather Jr dan bintang Youtube, Logan Paul.

Pda pertarungan delapan ronde itu, Mayweather, 44 tahun, tampak kesulitan meladeni Logan, yang berukuran lebih besar dan lebih berat ketimbang petinju asal Amerika Serikat itu. Sebab itulah, Tyson yakin Mayweather melakukan kesalahan besar memilih Logan, 26 tahun sebagai lawannya.

Jika memutuskan untuk bertarung lagi, menurut Tyson, Mayweather harus melawan petinju yang seukuran. “Saya pikir Floyd harus terus berusaha. Saya tidak berpikir dia harus melawan petinju kelas penjelajah. Saya pikir dia harus terus melawan orang-orang dengan ukurannya sendiri," kata Tyson dikutip dari Boxingscene, Selasa, 8 Juni 2021.

"Apa yang dia lakukan? Cobalah untuk melawan Manny Pacquiao lagi atau siapalah. Ia harus tetap bugar. Dia seharusnya membuat Logan Paul menghilangkan berat badannya terlebih dulu. Saya terkejut dia tidak melakukan itu," kata Tyson.

Petinju berjuluk The Baddest Man on the Planet itu melanjutkan, "Apakah dia bertinju di kelas penjelajah? Bagaimana dia berlatih untuk ini? Dengan pengalaman? Saya percaya ketika Logan memukulnya, dia sedikit menyakitinya. Saya pikir itu adalah partai kelas berat dan saya pikir Mayweather dapat belajar untuk melawan orang-orang yang terkategori sama berdasarkan berat badannya."

“Saya pikir dia akan menghasilkan lebih banyak uang jika dia melawan Manny Pacquiao lagi. Floyd Mayweather Jr tidak membuat pria itu mengejarnya. Dia perlu melawan seorang petinju yang berada dari divisi sesuai beratnya," kata Mike Tyson.

