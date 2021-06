Hasil French Open: Depak Medvedev, Tsitsipas Hadapi Zverev di Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Stefanos Tsitsipas dan Alexander Zverev akan bertemu di babak semifinal turnamen tenis French Open 2021. Keduanya sama-sama lolos pada pertandingan di Paris, Rabu dinihari WIB.

Stefanos Tsitsipas, unggulan kelima asal Yunani, melaju dengan mengalahkan petenis nomor dua dunia asal Rusia, Daniil Medvedev. Ia menang dengan skor 6-3, 7-6(3), 7-5.

Kemenangan ini membuat Tsitsipas membalas dendam atas kekalahannya dari Medvedev di semifinal Australia Terbuka tahun ini. Ia juga meningkatkan rekor perempat final Grand Slamnya menjadi 4-0.

"Itu adalah pertandingan yang sangat ketat dan kami berdua melakukan servis dengan cukup baik. Itu intens," kata Tsitsipas seusai pertandingan

"Saya bermain melawan salah satu pemain terbaik di tur. Saya harus menjaga intensitas dan meningkatkan permainan saya sepanjang pertandingan. Saya senang untuk terus mengulang, mencoba melangkah lebih jauh."

Bagi Medvedev hasil ini jadi pukulan. Ia tidak pernah memenangi satu pun pertandingan di Prancis Terbuka sebelum melaju ke delapan besar tahun ini. Kini, hasratnya untuk menjadi juara kandas.

Lawan Tsitsipas di semifinal adalah Alexander Zverev asal Jerman. Ia melaju dengan mengalahkan petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina dengan skor 6-4, 6-1, 6-1.

Petenis Jerman Alexander Zverev. REUTERS/Benoit Tessier

Alexander Zverev mencapai semifinal French Open untuk pertama kalinya. Ia juga menjadi petenis Jerman pertama yang mencapai empat besar di Roland Garros sejak Michael Stich pada 1996.

Hasil perempat final French Open 2021:

Tamara Zidansek vs Paula Badosa: 7-5, 4-6, 8-6.

Anastasia Pavlyuchenkova vs Elena Rybakina: 6-7 (2-7), 6-2, 9-7.

Alexander Zverev vs Alejandro Davidovich Fokina: 6-4, 6-1, 6-1.

Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev: 6-3, 7-6 (7-3), 7-5.

REUTERS

