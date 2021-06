French Open 2021: Anastasia Pavlyuchenkova Capai Semifinal Grand Slam Pertamanya

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Rusia Anastasia Pavlyuchenkova untuk pertama kalinya lolos ke babak semifinal ajang Grand Slam. Ia melaju ke babak empat besar French Open 2021 setelah mengalahkan petenis Kazakhstan Elena Rybakina dengan skor 6-7(2), 6-2, 9-7 di Parsis, Selasa.

Unggulan ke-31 itu mencatatkan capaian terjauh dengan mencapai babak perempat final di salah satu dari empat Grand Slam yang pernah diikuti. Namun dalam laga hari ini, dia menggunakan semua pengalamannya untuk mengatasi Rybakina.

"Secara mental ini terlalu sulit. Saya sangat gugup pagi ini, kami berdua ingin menang dan itu normal, karena ini olahraga. Penting untuk mengembalikan servisnya, itu kunci (kemenangan) saya," tutur Anastasia Pavlyuchenkova, demikian dilansir Reuters.

Rybakina tampak mengendalikan pertandingan perempat final Grand Slam pertamanya ketika dia membuka keunggulan 4-1 pada set pertama, tetapi Pavlyuchenkova membalas untuk memaksakan tiebreak.

Petenis Rusia itu mengambil momentum di set kedua untuk menyamakan kedudukan dan mempertahankan keunggulannya hingga akhir set.

Rybakina, yang mengalahkan Serena Williams pada babak keempat, menahan servis tiga kali untuk tetap bertahan pada set ketiga. Tetapi di percobaan ke keempat, mengakhiri persaingan setelah melakukan kesalahan ganda.

Meski Rybakina dan Pavlyuchenkova terlibat persaingan sengit di delapan besar sektor tunggal, namun keduanya akan berjuang bersama sebagai ganda putri di perempat final hari Rabu, menghadapi pasangan Bernard Pera/Magda Linette.

Pavlyuchenkova akan menghadapi sesama debutan semifinal Tamara Zidansek untuk memperebutkan satu tempat di partai puncak Roland Garros hari Sabtu.

Hasil perempat final French Open:

Tamara Zidansek vs Paula Badosa: 7-5, 4-6, 8-6.

Anastasia Pavlyuchenkova vs Elena Rybakina: 6-7 (2-7), 6-2, 9-7.

Alexander Zverev vs Alejandro Davidovich Fokina: 6-4, 6-1, 6-1.

Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev: 6-3, 7-6 (7-3), 7-5.

