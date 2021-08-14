Hasil Kualifikasi MotoGP Austria: Jorge Martin Pole Lagi, Marquez Ke-5, Rossi 18

TEMPO.CO, Jakarta - Jorge Martin kembali menunjukkan tampilan gemilang di MotoGP Austria. Pembalap rookie dari tim Pramac Ducati itu merebut posisi start terdepan (pole position) untuk balapan MotoGP Austria.
Berjuang melalui kualifikasi pertama, ia melesat dan merajai kualifikasi kedua di Sirkuit Red Bull Ring, Sabtu, 14 Agustus 2021. Pembalap Spanyol itu itu merebut posisi pole keduanya di sirkuit sama. Pekan lalu, ia juga meraih pole lalu merebut gelar juara.
Martin mampu tampil lebih cepat dari Fabio Quartararo (Monster Yamaha) dan Francesco Bagnaia (Ducati Team). Posisi keempat ditempati Johann Zarco (Pramac Ducati). Sedangkan pembalap Repsol Honda Marc Marquez menempati posisi kelima.
Valentino Rossi gagal melewati kualifikasi pertama. Pembalap Petronas Yamaha itu, yang akan pensiun akhir musim ini, akan memulai balapan dari posisi ke-18.
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Dalam klasemen umum pembalap MotoGP, Quartararo saat ini menempati posisi puncak klasemen dengan nilai 172. Ia unggul 40 poin dari Zarco.
Hasil Kualifikasi MotoGP Austria
|No
|Pembalap
|Tim
|1
|Jorge Martin
|Pramac Ducati (GP21)
|2
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati Team (GP21)
|4
|Johann Zarco
|Pramac Ducati (GP21)
|5
|Marc Marquez
|Repsol Honda (RC213V)
|6
|Jack Miller
|Ducati Team (GP21)
|7
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|8
|Aleix Espargaro
|Aprilia Gresini (RS-GP)
|9
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM (RC16)
|10
|Brad Binder
|Red Bull KTM (RC16)
|11
|Pol Espargaro
|Repsol Honda (RC213V)
|12
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda (RC213V)
|13
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|14
|Alex Marquez
|LCR Honda (RC213V)
|15
|Enea Bastianini
|Avintia Ducati (GP19)
|16
|Iker Lecuona
|KTM Tech3 (RC16)
|17
|Luca Marini
|VR46 Avintia Ducati (GP19)
|18
|Valentino Rossi
|Petronas Yamaha (YZR-M1)
|19
|Danilo Petrucci
|KTM Tech3 (RC16)
|20
|Cal Crutchlow
|Petronas Yamaha (YZR-M1).