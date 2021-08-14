Minggu, 15 Agustus 2021
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Hasil Kualifikasi MotoGP Austria: Jorge Martin Pole Lagi, Marquez Ke-5, Rossi 18

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Nurdin Saleh

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  • Pembalap Pramac Racing Jorge Martin. REUTERS/Pedro Nunes

    Pembalap Pramac Racing Jorge Martin. REUTERS/Pedro Nunes

    TEMPO.CO, Jakarta - Jorge Martin kembali menunjukkan tampilan gemilang di MotoGP Austria. Pembalap rookie dari tim Pramac Ducati itu merebut posisi start terdepan (pole position) untuk balapan MotoGP Austria

    Berjuang melalui kualifikasi pertama, ia melesat dan merajai kualifikasi kedua di Sirkuit Red Bull Ring, Sabtu, 14 Agustus 2021. Pembalap Spanyol itu itu merebut posisi pole keduanya di sirkuit sama. Pekan lalu, ia juga meraih pole lalu merebut gelar juara.

    Martin mampu tampil lebih cepat dari Fabio Quartararo (Monster Yamaha) dan Francesco Bagnaia (Ducati Team). Posisi keempat ditempati Johann Zarco (Pramac Ducati). Sedangkan pembalap Repsol Honda Marc Marquez menempati posisi kelima.

    Valentino Rossi gagal melewati kualifikasi pertama. Pembalap Petronas Yamaha itu, yang akan pensiun akhir musim ini, akan memulai balapan dari posisi ke-18.

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    Dalam klasemen umum pembalap MotoGP, Quartararo saat ini menempati posisi puncak klasemen dengan nilai 172. Ia unggul 40 poin dari Zarco.

    Hasil Kualifikasi MotoGP Austria

    No PembalapTim
    1Jorge MartinPramac Ducati (GP21)
    2Fabio QuartararoMonster Yamaha (YZR-M1)
    3Francesco Bagnaia Ducati Team (GP21)
    4Johann ZarcoPramac Ducati (GP21)
    5Marc MarquezRepsol Honda (RC213V)
    6Jack MillerDucati Team (GP21)
    7Joan MirSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    8Aleix EspargaroAprilia Gresini (RS-GP)
    9Miguel OliveiraRed Bull KTM (RC16)
    10Brad BinderRed Bull KTM (RC16)
    11Pol EspargaroRepsol Honda (RC213V)
    12Takaaki NakagamiLCR Honda (RC213V)
    13Alex RinsSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    14Alex MarquezLCR Honda (RC213V)
    15Enea BastianiniAvintia Ducati (GP19)
    16Iker LecuonaKTM Tech3 (RC16)
    17Luca MariniVR46 Avintia Ducati (GP19)
    18Valentino RossiPetronas Yamaha (YZR-M1)
    19Danilo PetrucciKTM Tech3 (RC16)
    20Cal CrutchlowPetronas Yamaha (YZR-M1).
  • MotoGP Austria
  • MotoGP
  • Jorge Martin
  • Valentino Rossi
  • Marc Marquez
  • Fabio Quartararo

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