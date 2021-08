Hasil Balapan MotoGP Austria: Binder Juara, Marquez Ke-15, Rossi Posisi 8

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP Austria tersaji di Sirkuit Red Bull Ring, Ahad, 15 Agustus 2021. Ini merupakan seri ke-11 dari total 18 di musim ini.

Pembalap Peraih Podium

Brad Binder (Red Bull KTM) berhasil merebut gelar juara dalam balapan yang penuh drama. Ia merebut posisi terdepan saat lomba menyisakan tiga putaran.

Ia memilih tetap dengan ban slick yang dipakai saat pembalap di depannya rata-rata memasuki pit untuk mengganti ban karena hujan deras. Perjudiannya berhasil dan membawa dia merebut podium pertamanya musim ini.

Pembalap Ducati Team, Francesco Bagnaia, finis di posisi kedua. Posisi ketiga direbut Jorge Martin (Pramac Ducati).

Torehan Marc Marquez

Marc Marquez memulai lomba dari posisi kelima. Ia sempat beberapa kali memimpin dan cukup lama berpacu di posisi tiga besar. Namun hujan deras merusak performanya. Ia harus mengganti motor, lalu sempat jatuh dan akhirnya hanya finis ke-15.

Performa Valentino Rossi

Valentino Rossi berjuang dari posisi start ke-18. Ia berjuang di belakang, hingga hujan turun. Tanpa mengganti ban, ia mampu naik ke posisi ketiga. Tapi, rangkaian drama pada lap terakhir membuatnya hanya finis kedelapan.

Kejadian Penting dalam Balapan

• Lap 1: Pertarungan ketat terjadi antara Francesco Bagnaia (Ducati Team) dan Jorge Martin (Pramac Ducati) di lap pertama. Bagnia menyalip Martin di Tikungan 4, lalu memimpin diikuti Martin, Johann Zarco (Pramac Ducati) dan Marc Marquez. Rossi posisi ke-19.

• Lap 3: Zarco menyalip Martin untuk posisi kedua. Marquez lalu menyalip Zarco di Tikungan 7. Pada lap 5 pembalap di posisi tiga terdepan adalah: Bagnaia, Marquez, Martin. Quartararo naik ke posisi keempat, Zarco kelima. Rossi posisi 17.

• Lap 3: Quartararo merebut posisi kedua, Marquez di tempat ketiga, Martin posisi empat. Rossi tetap di urutan 17.

• Persaingan di depan sangat sengit. Pada lap 8, Quartararo merebut posisi terdepan, dibayangi Bagnaia dan Marquez. Martin dan Zarco di posisi berikutnya. Baru setengah lap, Bagnaia kembali berhasil merebut posisi terdepan dari Marquez.

• Lap 19, Zarco mengalami crash di Tikungan 9. Ia gagal melanjutkan lomba.

• Lap 20, Marquez manyalip Quartararo untuk merebut posisi kedua. Posisi terdepan masih ditempati Bagnaia. Pada lap 22, Marquez berhasil merebut posisi pertama. Tapi hanya beberapa detik, ia kembali disusul Bagnaia. Hujan mulai turun

• Lap 23, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) gagal melanjutkan lomba.

• 25: Hujan lebat turun. Rangkaian kejadian berlangsung cepat. Marquez merebut posisi terdepan. Quartararao kedua, Magnaia ke posisi keempat, setelah disalip Martin.

Hanya sesaat keadaan berubah lagi. Para pembalap di posisi depan masuk pit untuk mengganti motor, kecuali Brad Binder (Red Bull KTM) dan Aleix Espargaro (Aprilia Gresini). Keduanya menempati posisi pertama dan kedua, diikuti Valentino Rossi.

• Lap 27: Binder, Espargaro, dan Rossi di posisi terdepan. Marquez terjatuh tapi masih mampu melanjutkan lomba.

• Lap terakhir (28): Kegilaan terjadi. Akhirnya, Binder mempertahankan posisi terdepan, diikuti Bagnaia, dan Martin.

