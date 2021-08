Berita Tenis Dunia: Alexander Zverev dan Ashleigh Barty Juara Cincinnati Masters

TEMPO.CO, Jakarta - Alexander Zverev keluar sebagai juara tunggal putra Cincinnati Masters 2021. Bertanding Senin WIB, 23 Agustus 2021, ia mengalahkan Andrey Rublev 6-2, 6-3 di babak final. Gelar itu menjadi gelar ATP Masters 1000 kelima bagi petenis peringkat lima dunia itu.

Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 ini menjadi petenis Jerman pertama dalam 36 tahun yang menjuarai Cincinnati Masters sejak Boris Becker pada 1985. "Kemenangan pertama terjadi empat hari lalu, dan sekarang saya memiliki gelar pertama saya di sini. Ini adalah minggu yang luar biasa, banyak pertandingan hebat. Ini adalah perasaan yang hebat sebelum ke US Open," kata Zverev seperti dikutip dari ATP Tour

Gelar ini memutus puasa gelar bagi Zverev dalam enam penampilannya di turnamen ini sebelumnya. Kesabarannya terbayar sejak menyabet medali tertinggi di ajang multicabang terbesar sedunia awal bulan ini di Jepang. Kini Zverev memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 11 pertandingan, termasuk kemenangan atas Stefanos Tsitsipas di semifinal satu hari sebelumnya.

Dia juga mempertebal skor catatan pertemuan dengan Rublev menjadi 5-0 melalui aksi agresif sepanjang pertandingan. Ia menghempaskan enam ace dan memenangkan 93 persen poin servisnya setelah bertanding dalam 59 menit.

"Saya bermain tenis yang cukup bagus, tapi saya tidak melakukan selebrasi besar karena saya tahu bagaimana perasaan Andrey. Kami telah berteman baik sejak berusia 11 tahun dan saya tahu dia sedang mencari kemenangan Masters 1000 pertamanya. Saya yakin itu akan segera datang baginya," ujar Zverev.

Alexander Zverev mengaku lebih percaya diri untuk melangkahkan kakinya ke Grand Slam terakhir musim ini, US Open di New York, setelah meraih hasil positif di Cincinnati. "Saya tak ingin berlebihan. Saya memenangkan medali emas dan baru saja memenangkan gelar Master, saya sangat senang dan menantikan New York," pungkasnya.

