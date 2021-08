Tinju: Mike Tyson Dukung Jake Paul Mengalahkan Tyron Woodley

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan juara tinju kelas berat Mike Tyson mendukung Jake Paul untuk mengalahkan Tyron Woodley pada jadwal tinju Ahad, 29 Agustus 2021. Paul dan Woodley akan berduel di acara utama Showtime Pay-Per-View.

Bagi Paul (3-0, 3 KO), bintang YouTube, pertarungan ini akan menjadi pertarungan profesional keempatnya. Adapun Woodley, mantan juara UFC dan pernah dianggap sebagai salah satu petarung pound-for-pound terbaik di MMA, akan membuat debut tinju profesionalnya.

Tyson adalah penggemar berat Paul dan Woodley. "Saya bangga dengan mereka. Apakah mereka akan bertarung? Dia (Jake Paul) bertarung dengan petarung berpengalaman. Itu sangat keren," kata Tyson di podcast-nya dikutip dari Boxing Scene.

"Paul memiliki serangan yang sangat bagus. Jake akan mengalahkannya. Woodley bukan pemukul andal seperti itu, itu sebabnya dia ingin melawan orang ini, mungkin pertarungan ini semacam untuk mendapatkan gaji terakhirnya," ujar petinju asal Amerika Serikat berjuluk The Baddest Man on the Planet tersebut.

Adapun Paul berharap pertarungan akan berlangsung singkat. Dalam pertandingan terakhirnya, pada bulan April lalu, Paul mengalahkan pensiunan petarung UFC Ben Askren dalam satu ronde. Di pertarungan lainnya, dia mengalahkan AnesonGib dalam satu ronde dan bintang NBA Nate Robinson dalam dua ronde.

Woodley adalah lawan Paul yang paling berpengalaman dan tentu saja paling berbahaya hingga saat ini. Namun, Paul memiliki keunggulan dalam hal pengalaman tinju. Ia juga sesumbar ingin menutup pertarungan dengan KO.

“Saya tidak keberatan bertarung beberapa ronde dengan orang ini. Untuk menunjukkan pertarungan batin saya, untuk menunjukkan pekerjaan saya, untuk menunjukkan bagaimana saya mengatur serangan dan pertahanan dan untuk menunjukkan gerakan kepala saya. Saya ingin tantangan ini dan saya ingin ini pertarungan yang sulit," ujar Jake Paul.

