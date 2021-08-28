Sabtu, 28 Agustus 2021
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Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris: Pol Espargaro Pole, Marquez Ke-5, Rossi Ke-8

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Nurdin Saleh

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  • Pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro. (twitter/@polespargaro)

    Pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro. (twitter/@polespargaro)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pol Espargaro berhasil menjadi yang tercepat dalam kualifikasi MotoGP Inggris di Silverstone, Sabtu, 28 Agustus.

    Pembalap Repsol Honda ini merebut posisi start terdepan (pole position) dengan mengungguli Francesco Bagnaia (Ducati Team) dan Fabio Quartararo (Monster Yamaha).

    Pol Espargaro merebut pole pertamanya musim ini dengan menorehkan waktu tercepat 1 menit 58,8 detik. Pembalap Spanyol itu unggul 0,022 detik dari Bagnaia.

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    Hasil kualifikasi ini menjadi kabar baik bagi Pol Espargaro yang belum bisa membuat pembuktian sejak direkrut Repsol Honda untuk menjadi rekan Marc Marquez. Ia sejauh ini belum pernah bisa finis di podium dan hanya menempati posisi ke-15 klasemen.

    Marquez menempati posisi kelima dalam kualifikasi MotoGP Inggris ini. Ia berada di belakang Jorge Martin (Pramac Ducati). Adapun Valentino Rossi (Petronas Yamaha) akan start dari posisi kedelapan.

    Dalam klasemen umum pembalap MotoGP, Fabio Quartararo menempati posisi puncak dengan nilai 181. Ia unggul 47 poin dari Francesco Bagnaia (Ducati).

    Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris:

    No PembalapTim
    1Pol EspargaroRepsol Honda (RC213V)
    2Francesco Bagnaia Ducati Team (GP21)
    3Fabio QuartararoMonster Yamaha (YZR-M1)
    4Jorge MartinPramac Ducati (GP21)
    5Marc MarquezRepsol Honda (RC213V)
    6Aleix EspargaroAprilia Gresini (RS-GP)
    7Jack MillerDucati Team (GP21)
    8Valentino RossiPetronas Yamaha (YZR-M1)
    9Johann ZarcoPramac Ducati (GP21)
    10Alex RinsSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    11Joan MirSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    12Brad BinderRed Bull KTM (RC16)
    13Enea BastianiniAvintia Ducati (GP19)
    14Luca MariniVR46 Avintia Ducati (GP19)
    15Takaaki NakagamiLCR Honda (RC213V)
    16Danilo PetrucciKTM Tech3 (RC16)
    17Alex MarquezLCR Honda (RC213V)
    18Iker LecuonaKTM Tech3 (RC16)
    19Cal CrutchlowMonster Yamaha (YZR-M1)
    20Miguel OliveiraRed Bull KTM (RC16)
    21Jake DixonPetronas Yamaha (YZR-M1).

    Klasemen Umum Pembalap MotoGP:

    No PembalapPoin
    1Fabio Quartararo181
    2Francesco Bagnaia 134
    3Joan Mir134
    4Johann Zarco132
    5Jack Miller105
    6Brad Binder98
    7Maverick Viñales95
    8Miguel Oliveira85
    9Aleix Espargaró67
    10Jorge Martin64.


  • MotoGP Inggris
  • MotoGP
  • Fabio Quartararo
  • Marc Marquez
  • Valentino Rossi
  • MotoGP 2021
  • Pol Espargaro

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