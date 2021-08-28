Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris: Pol Espargaro Pole, Marquez Ke-5, Rossi Ke-8

TEMPO.CO, Jakarta - Pol Espargaro berhasil menjadi yang tercepat dalam kualifikasi MotoGP Inggris di Silverstone, Sabtu, 28 Agustus.
Pembalap Repsol Honda ini merebut posisi start terdepan (pole position) dengan mengungguli Francesco Bagnaia (Ducati Team) dan Fabio Quartararo (Monster Yamaha).
Pol Espargaro merebut pole pertamanya musim ini dengan menorehkan waktu tercepat 1 menit 58,8 detik. Pembalap Spanyol itu unggul 0,022 detik dari Bagnaia.
Can you believe it?!
POLE POSITION FOR @polespargaro! #BritishGP pic.twitter.com/qr8oQUKabK— MotoGP™ (@MotoGP) August 28, 2021
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Hasil kualifikasi ini menjadi kabar baik bagi Pol Espargaro yang belum bisa membuat pembuktian sejak direkrut Repsol Honda untuk menjadi rekan Marc Marquez. Ia sejauh ini belum pernah bisa finis di podium dan hanya menempati posisi ke-15 klasemen.
Marquez menempati posisi kelima dalam kualifikasi MotoGP Inggris ini. Ia berada di belakang Jorge Martin (Pramac Ducati). Adapun Valentino Rossi (Petronas Yamaha) akan start dari posisi kedelapan.
Dalam klasemen umum pembalap MotoGP, Fabio Quartararo menempati posisi puncak dengan nilai 181. Ia unggul 47 poin dari Francesco Bagnaia (Ducati).
Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris:
|No
|Pembalap
|Tim
|1
|Pol Espargaro
|Repsol Honda (RC213V)
|2
|Francesco Bagnaia
|Ducati Team (GP21)
|3
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|4
|Jorge Martin
|Pramac Ducati (GP21)
|5
|Marc Marquez
|Repsol Honda (RC213V)
|6
|Aleix Espargaro
|Aprilia Gresini (RS-GP)
|7
|Jack Miller
|Ducati Team (GP21)
|8
|Valentino Rossi
|Petronas Yamaha (YZR-M1)
|9
|Johann Zarco
|Pramac Ducati (GP21)
|10
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|11
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|12
|Brad Binder
|Red Bull KTM (RC16)
|13
|Enea Bastianini
|Avintia Ducati (GP19)
|14
|Luca Marini
|VR46 Avintia Ducati (GP19)
|15
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda (RC213V)
|16
|Danilo Petrucci
|KTM Tech3 (RC16)
|17
|Alex Marquez
|LCR Honda (RC213V)
|18
|Iker Lecuona
|KTM Tech3 (RC16)
|19
|Cal Crutchlow
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|20
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM (RC16)
|21
|Jake Dixon
|Petronas Yamaha (YZR-M1).
Klasemen Umum Pembalap MotoGP:
|No
|Pembalap
|Poin
|1
|Fabio Quartararo
|181
|2
|Francesco Bagnaia
|134
|3
|Joan Mir
|134
|4
|Johann Zarco
|132
|5
|Jack Miller
|105
|6
|Brad Binder
|98
|7
|Maverick Viñales
|95
|8
|Miguel Oliveira
|85
|9
|Aleix Espargaró
|67
|10
|Jorge Martin
|64.