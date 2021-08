Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris: Pol Espargaro Pole, Marquez Ke-5, Rossi Ke-8

TEMPO.CO, Jakarta - Pol Espargaro berhasil menjadi yang tercepat dalam kualifikasi MotoGP Inggris di Silverstone, Sabtu, 28 Agustus.

Pembalap Repsol Honda ini merebut posisi start terdepan (pole position) dengan mengungguli Francesco Bagnaia (Ducati Team) dan Fabio Quartararo (Monster Yamaha).

Pol Espargaro merebut pole pertamanya musim ini dengan menorehkan waktu tercepat 1 menit 58,8 detik. Pembalap Spanyol itu unggul 0,022 detik dari Bagnaia.

Can you believe it?!

POLE POSITION FOR @polespargaro! #BritishGP pic.twitter.com/qr8oQUKabK