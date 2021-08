8 Fakta Cristiano Ronaldo tentang Presiden Amerika Serikat dan Rahasia Nomor 7

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengenai Cristiano Ronaldo memenuhi media sosial belakangan ini. Pasalnya, pemain sepak bola asal Portugal tersebut pindah dari Juventus ke klub lamanya, Manchester United. Ternyata, ada beberapa fakta unik mengenai pemain terbaik dunia ini.

Berikut 8 fakta Cristiano Ronaldo dilansir dari Greatperformersacademy:

1. Nama panjang Cristiano Ronaldo

Banyak penggemar sepak bola hanya mengenalnya sebagai Cristiano Ronaldo, namun jika menggali lebih dalam, Anda akan menemukan namanya sedikit lebih panjang. Nama aslinya adalah Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Anda mungkin sudah mengetahuinya, tetapi yang mungkin belum Anda ketahui adalah dia dinamai menurut nama Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat yang sangat dicintai oleh ayah Ronaldo.

2. Pola latihan fisik yang luar biasa

Selain menjadi pesepakbola yang hebat, Cristiano Ronaldo juga memiliki tubuh yang ideal yang mengundang kekaguman publik. Ia mengaitkan tubuhnya dengan rutinitas latihan yang dilakukannya secara ketat dan penuh disiplin. Ia pun telah mengalokasikan waktunya untuk rutinitas latihan setiap hari, selain hari Selasa, yang merupakan hari istirahatnya.

3. World of the Year Honor

Pada 2008, ia mencetak 42 gol dan dianugerahi FIFA World of the Year Honor.

4. Berhati besar

Ronaldo pernah menjual sepatu emasnya sehingga dia bisa menyumbangkan uang untuk mendanai sekolah di Gaza untuk anak-anak yang membutuhkan. Selanjutnya, ia bergabung dengan FIFA's 11 For Health Foundation pada Desember 2012. Tujuan dari yayasan ini adalah untuk menciptakan kesadaran di antara anak-anak dari kondisi seperti HIV, obesitas, Malaria, dan kecanduan narkoba.

5. Seorang legenda dunia

Jika menyebut CR7, tidak ada yang akan bingung dengan hal lain. Cristiano Ronaldo telah memiliki nomor punggung 7, dan terbukti dia tidak akan segera melepaskannya.

Namun, mungkin tidak demikian. Ketika dia bergabung dengan Manchester United, nomor punggungnya seharusnya 28. Mungkin terdengar aneh, tapi itu benar, kita mungkin mengatakan CR28.

Alex Furgerson bersikeras agar Ronaldo memakai nomor punggung 7, sehingga dia bisa bermain dengan gaya para pendahulunya yang bernomor punggung yang sama seperti Eric Cantona, George Best, dan David Beckham.

6. Pemain terkaya

Pada 2014, Ronaldo menduduki peringkat teratas daftar pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Pendapatan kotornya, dari gaji, bonus, pendapatan di luar lapangan dan pendapatan lainnya pada tahun 2014 adalah $ 73 juta. Pada 2017, pendapatan tahunannya dari berbagai sumber adalah $ 93 juta. Manchester United dikabarkan memberi gaji 23 juta euro (Rp 388,5 milar) per tahun untuk Ronaldo atau lebih rendah 8 juta euro dari bayarannya di Juventus.

7. Memiliki pengikut instagram terbanyak di dunia

Meskipun tidak semua orang gemar dengan olahraga sepak bola, nama Cristiano Ronaldo sangat terkenal di segala lapisan masyarakat dunia. Saat ini, ia memiliki 334 juta pengikut di Instagram.

8. Musium CR7

Cristiano Ronaldo memiliki museum di Funchal yang didedikasikan untuk kehidupan, karir, foto langka, piala, dan penghargaan yang telah ia peroleh selama bertahun-tahun. Museum ini memamerkan semua hasil pencapaiannya, termasuk saat bermain di Manchester United sebelumnya.

VALMAI ALZENA KARLA

