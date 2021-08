Kharisma dan Pamor Nomor Punggung, Siapa Pesepak bola Pertama Gunakan Nomor?

TEMPO.CO, Jakarta - Selain skill dan kemampuan mengolah si kulit bundar di lapangan hijau, pemain sepak bola juga sering diidentifikasikan melalui faktor-faktor lainnya. Sebut saja Paul Pogba yang menjadi sorotan penggemar sepak bola karena sering berganti gaya rambut, atau Sergio Ramos yang sering diganjar kartu—baik kuning maupun merah—oleh wasit. Namun tidak jarang para fan mengidentifikasi pemain kesayangannya dari nomor punggung yang digunakan.

Nomor punggung tersebut digunakan untuk membedakan pemain yang satu dan lainnya ketika bertanding di dalam lapangan. Di awal penggunannya nomor punggung yang digunakan terdiri dari angka 1-11. Namun seiring berkembangnya zaman, selain digunakan untuk mengidentifikasi pemain di dalam lapangan, nomor punggung juga menjadi brand tersendiri untuk pemain. Sebut saja Lionel Messi di PSG dengan nomor punggung 30, bahkan Cristiano Ronaldo dengan nomor punggung 7-nya dan dijuluki CR7.

Menurut Michael Millar dalam bukunya The Secret Lives of Numbers: The Curious Truth Behind Everyday Digits, penggunaan nomor punggung sepak bola digunakan pertama kali pada 1911. Untuk tim pertama yang menggunakan sistem penomoran ini yaitu, Australia Sydney Leichardt dan HMS Powerful.

Sementara di panggung Eropa, nomor punggung untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Herbert Chapman pada 1928. Chapman merupakan pelatih dari Arsenal F.C. Ia menggunakan penomoran ini ketika melawan Sheffield Wednesday F.C.

Lebih lanjut, penggunaan nomor punggung hanya ditujukan untuk pemain inti di dalam tim saja. Selain itu, nomor punggung yang tersedia hanya nomor 1-11 saja. Tidak jarang klub hanya membuat nomor punggung untuk pemain belakang atau bek hingga penyerang tanpa menyertakan nomor punggung untuk kiper.

Lalu, penomoran-penomoran tersebut identik dengan posisi yang diisi oleh pemain di dalam tim. Jika menggunakan formasi 4-4-2—seperti formasi tim Inggris kala itu, untuk nomor punggung 1 digunakan kiper, nomor 2-5 akan digunakan oleh pemain bertahan, sedangkan nomor 6, 7, 8, dan 11 akan digunakan untuk pemain tengah dan sayap. 9 dan 10 akan digunakan oleh penyerang.

GERIN RIO PRANATA

