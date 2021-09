Jadwal Tenis US Open Rabu 1 September: Osaka, Gauff, Halep, Tsitsipas

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal turnamen tenis Grand Slam US Open Rabu malam hingga Kamis pagi, 2 September 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan babak kedua. Naomi Osaka, Simona Halep, Sloane Stephens, dan Steganos Tsitsipas akan berlaga.

Naomi Osaka akan melanjutkan usahanya untuk mempertahankan gelar. Ia akan menghadapi pemain yang lolos dari babak kualifikasi Olga Danilovic, asal Serbia.

Osaka sudah memulai pertahanan gelarnya di Flushing Meadows dengan kemenangan 6-4 6-1 atas petenis Republik Cek, Marie Bouzkova. Ia akan diunggulkan saat menghadapi lawan yang baru berusia 20 tahun pada babak kedua nanti.

"Rasanya agak tidak nyata untuk berjalan ke lapangan dan mendengar audiens yang sebenarnya kali ini," kata Osaka setelah laga pembukaannya. Musim lalu, ia juara saat penonton dilarang datang ke stadion.

"Untuk melihat orang-orang dan mendengar energi mereka, karena tahun lalu suara kerumunan otomatis hampir sama sepanjang waktu. Tapi di sini, orang-orang bereaksi secara real time, jadi itu keren."

Danilovic memenangi gelar WTA pertamanya dan satu-satunya di Moscow River Cup saat masih remaja pada tahun 2018. Ia akan berusaha memberikan kejutan besar setelah kemenangannya yang mengesankan atas petenis wildcard Amerika, Alycia Parks, pada babak pertama.

Sementara itu, Sloane Stephens, yang pernah juara pada 2017, akan menghadapi sesama petenis Amerika Coco Gauff, 17 tahun. Mantan petenis nomor tiga dunia itu memuji pemain remaja yang akan menjadi lawannya.

"Tidak terlalu sering Anda melihat seorang pemain dari sangat muda dan kemudian menjadi mapan seperti dia sekarang. Sangat menginspirasi," kata dia.

"Dia pemain hebat, gadis hebat. Saya pikir masa depannya sangat cerah. Saya menantikan apa yang dia lakukan selanjutnya."

Pada pertandingan putaran kedua lainnya, juara Grand Slam dua kali Simona Halep menghadapi petenis Slovakia Kristina Kucova. Sedangkan Garbine Muguruza menghadapi petenis Jerman Andrea Petkovic.

Di bagian putra, unggulan kedua asal Rusia Daniil Medvedev bertemu dengan petenis Jerman Dominik Koepfer. Stefanos Tsitsipas akan bermain melawan petenis Prancis Adrian Mannarino.

Jadwal beberapa pertandingan babak kedua US Open:

Sektor Putra

Rabu, 1 September 2021

22:00 Andrey Rublev vs Pedro Martinez

22:00 Brandon Nakashima vs Alex Molcan

22:00 Grigor Dimitrov vs Alexei Popyrin.

Kamis, 2 September 2021

00:00 Roberto Bautista Agut vs Emil Ruusuvuori

00:30 Dominik Koepfer vs Daniil Medvedev

06:00 Kevin Anderson vs Diego Schwartzman

07:30 Adrian Mannarino vs Stefanos Tsitsipas.

Sektor Putri

Rabu, 1 September 2021

22:00 Maria Osorio vs Ons Jabeur

23:00 Olga Danilovic vs Naomi Osaka

23:30 Kristina Kucova vs Simona Halep

23:30 Victoria Azarenka vs Jasmine Paolini.

Kamis, 2 September 2021

00:00 Barbora Krejcikova vs Christina McHale

00:00 Elena Rybakina vs Caroline Garcia

00:00 Tamara Zidansek vs Aryna Sabalenka

06:00 Sloane Stephens vs Cori Gauff

08:00 Angelique Kerber vs Anhelina Kalinina.

