Hasil FP3 Formula 1 Belanda: Verstappen Tercepat, Hamilton Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap tim Red Bull Max Verstappen tampil tercepat di sesi latihan bebas ketiga (FP3) Formula 1 Belanda, Sabtu. Ia mengalahkan duet tim rival Mercedes dengan margin 0,5 detik.

Max Verstappen, didukung puluhan ribu fan Orange Army di negaranya, tampil tercepat di ketiga sektor sirkuit dan mencetak waktu terbaik di FP3 dengan 1:09,623, demi mengalahkan Valtteri Bottas dengan jarak 0,556 detik, demikian laman resmi Formula 1.

Pemuncak klasemen sementara Lewis Hamilton mengejar ketertinggalannya setelah mengalami masalah mesin di sesi latihan kedua. Sang pebalap Inggris mampu membawa mobil Mercedes kedua ke peringkat tiga, terpaut 0,794 detik dari Verstappen.

FP3 sempat terganggu ketika Carlos Sainz kehilangan kendali mobil Ferrari-nya hingga menabrak pagar pembatas Tikungan 2 sehingga menimbulkan bendera merah keempat di sepanjang akhir pekan ini.

ADVERTISEMENT

Tabrakan yang cukup keras menimbulkan kerusakan cukup parah di bagian depan dan belakang mobil Ferrari Sainz, memaksa kru tim Ferrari bergegas memperbaikinya sebelum kualifikasi dimulai.

Sergio Perez menegaskan kecepatan Red Bull di peringkat empat, kendati berjarak satu detik tertinggal dari rekan satu timnya.

Fernando Alonso tampil impresif membawa Alpine ke P5, mengungguli pebalap McLaren Lando Norris dan duet Aston Martin; Lance Stroll dan Sebastian Vettel.

Charles Leclerc dan Pierre Gasly melengkapi sepuluh besar untuk Ferrari dan AlphaTauri.

Formula 1 kembali digelar di Belanda setelah lebih dari 30 tahun absen di Negeri Kincir Angin itu ketika tahun ini Sirkuit Zandvoort memberi tantangan baru kepada para pebalap.

Zandvoort memiliki trek yang mengalir dan sempit sehingga tidak memberikan cukup banyak ruang menyalip.

Max Verstappen akan mendapat dukungan penuh Orange Army di balapan kandangnya itu untuk mencoba merebut pimpinan klasemen pembalap dari Lewis Hamilton yang kini masih unggul tiga poin.

Verstappen pekan lalu dinyatakan juara GP Belgia setelah balapan di Spa itu dihentikan karena cuaca buruk dengan separuh poin diberikan kepada para pembalap sepuluh besar.

Pada Rabu Kimi Raikkonen mengumumkan rencananya untuk pensiun dari F1 pada akhir musim, akan tetapi sang pembalap Finlandia bakal melewatkan balapan di Zandvoort setelah kedapatan positif COVID-19 jelang sesi latihan bebas ketiga pada Sabtu.

Tim Alfa Romeo menugasi pembalap cadangan mereka, Robert Kubica, untuk menggantikan Raikkonen. Sang pembalap Polandia finis P19 di FP3.

Hasil Latihan Bebas Ketiga Formula 1 Belanda:

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:09,623

2 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:10,179

3 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:10,417

4 Sergio Perez Red Bull Racing 1:10,526

5 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:10,670

6 Lando Norris McLaren F1 Team 1:10,781

7 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:10,842

8 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:10,872

9 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:10,896

10 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:11,005

11 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:11,013

12 Nicholas Latifi Williams Racing 1:11,083

13 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:11,180

14 George Russell Williams Racing 1:11,274

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:11,299

16 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:11,940

17 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:11,980

18 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1:12,236

19 Robert Kubica Alfa Romeo Racing Orlen 1:12,162

20 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1:12,366.