Jadwal Tinju: Evander Holyfield Gantikan Oscar De La Hoya Hadapi Vitor Belfort

TEMPO.CO, Jakarta - Evander Holyfield bersiap menghadapi mantan juara kelas berat ringan UFC Vitor Belfort pada jadwal tinju dunia Sabtu, 11 September atau Ahad WIB, 12 September 2021. Ia akan menggantikan posisi Oscar De La Hoya yang batal bertarung karena dinyatakan positif Covid-19.

Holyfield yang kini berusia 58 tahun akan kembali ke ring untuk pertama kalinya sejak 2011. Acara utama Holyfield v Belfort di Triller Fight Club, yang semula akan berlangsung di Staples Center, Los Angeles di California, telah dipindahkan ke Seminole Hard Rock Hotel & Casino Florida.

Selain laga Holyfield vs Belfort, jadwal tinju akan menampilkan sejumlah partai undercard. Pertarungan itu adalah duel antara Tito Ortiz vs Anderson Silva, David Haye vs Joe Fournler, dan Andy Vences vs Jono Carroll.

Belfort, sebelumnya, mengatakan bahwa setelah pertarungan Oscar De La Hoya dia akan melawan Evander Holyfield. Sekarang pertarungan itu terjadi lebih cepat. Kepada TMZSports, ia mengatakan, “Pertarungan ini akan laris seperti Muhammad Ali dan George Foreman, itu karena keterampilan, warisan, dan pembuka jalan bagi generasi hari ini."

Adapun Holyfield, sebelumnya, telah dikaitkan dengan pertarungan melawan Mike Tyson. Ia menganggap bahwa pertarungan itu akan menjadi pertarungan ulang yang terbesar dalam sejarah. “Jika ada kesempatan, saya ingin memanfaatkan yang terbaik dari apa yang saya miliki. Saya percaya jika saya melawan Mike, pertarungan akan menghasilkan US$ 200 juta (setara Rp 2,8 triliun)," kata dia.

Ia melanjutkan, “Ini akan menjadi pertarungan terbesar yang pernah ada. Itulah kebenarannya dan saya pikir Mike sudah menerima pesan saya. Itu adalah keputusan yang harus dia buat sekarang dan kita berdua harus mencapai kesepakatan."

Holyfield juga berjanji untuk melawan bintang YouTube yang menjadi petinju amatir, Jake Paul, 24 tahun. “Jika dia yakin bisa mengalahkan saya dan dia memberi saya cukup uang, ya saya akan masuk ring bersamanya, dan saya akan menunjukkan kepada orang-orang apa yang akan terjadi.”

TALKSPORT | BOXING SCENE

