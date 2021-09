Rekap Simulasi Piala Sudirman PBSI: Tim Rajawali Kalahkan Garuda, Skor 3-2

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putri Apriyani Rahayu / Febby Valencia Dwijayanti Gani dari tim Garuda mengantongi kemenangan atas Amalia Cahaya Pratiwi / Febriana Dwipuji Kusuma dari tim Rajawali dalam simulasi pertandingan Sudirman dan Thomas-Uber Cup 2021 di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, Selasa, 7 September 2021.

Dalam simulasi yang menggunakan format beregu campuran seperti Sudirman Cup itu, Apriyani / Febby menang rubber game dengan skor 19-21, 21-19, 21-15. Kemenangan itu membuat tim Garuda menyamakan kedudukan 1-1 setelah tim mengantongi kemenangan lewat Zachariah J. Sumanti / Hediana Julimarbela. Di nomor ganda campuran itu, Zachariah / Hediana menaklukkan Rinov Rivaldy / Pitha H. Mentari dengan skor 21-16, 15-21, 19-21.

Pada simulasi Sudirman dan Thomas-Uber Cup ini dilakukan bongkar pasang terhadap beberapa pasangan. Hal itu dilakukan karena sejumlah pemain absen pada simulasi kali ini, seperti Mohammad Ahsan, Kevin Sanjaya, Gregoria Mariska Tunjung, dan Anthony Sinisuka Ginting karena alasan cedera dan sedang tidak fit.

Piala Sudirman 2021 dijadwalkan berlangsung di Vantta, Finlandia pada 26 September-3 Oktober 2021. Setelah Piala Sudirman, Piala Thomas dan Piala Uber bakal digelar pada 9-17 Oktober di Aarhus, Denmark. Tim bulu tangkis Indonesia dijadwalkan berangkat ke Finlandia pada 21 September mendatang.

Di partai ketiga nomor ganda putra, pasangan Marcus Marcus F. Gideon / Pramudya Kusumawardana dari tim Garuda kesulitan menghadapi pasangan Hendra Setiawan / Reza Pahlevi Isfahani dari tim Rajawali. Hendra / Reza menang lewat rubber game 21-16, 18-21, 14-21. Skor 2-1 untuk tim Rajawali.

Di nomor tunggal putra, wakil Garuda, Chico Aura D. Wardoyo mampu menang dua gim langsung atas Christian Adinata 21-10, 21-18. Hasil itu membuat tim Garuda menyamakan kedudukan 2-2. Pemenang pertandingan pun harus ditentukan lewat partai kelima antara Ester Nurumi T. Wardoyo (Garuda) dan Saifi R. Nurhidayah (Rajawali).

Pertandingan penentu Ester dan Saifi berlangsung sengit sejak awal. Namun, kesalahan sendiri yang dilakukan Ester membuat Saifi mampu menang 13-21 di gim pertama. Di gim kedua, Ester, yang sempat tertinggal enam poin setelah interval, mampu bangkit. Kedudukan sempat berimbang menjadi 20-20. Pengembalian bola yang melebar dari Ester membuat Saifi meraih kemenangan 23-25 di gim kedua. Tim Rajawali pun menang atas Garuda dengan skor 2-3.

Rekap Hasil Simulai Piala Sudirman, Thomas-Uber



Garuda vs Rajawali: Skor 2-3

Rinov Rivaldi / Pitha H. Mentari vs Zachariah J. Sumanti / Hediana Julimarbela 21-16, 15-21, 19-21

Apriyani Rahayu / Febby Valencia vs Amalia C. Pratiwi / Febriana D. Kusuma 19-21, 21-19, 21-15

Marcus F. Gideon / Pramudya Kusumawardana vs Hendra Setiawan / Reza Pahlevi Isfahani 21-16, 18-21, 14-21

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Christian Adinata 21-10, 21-18

Ester Nurumi Tr Wardoyo vs Saifi R. Nurhidayah 13-21, 23-25

ANTARA | BADMINTON INDONESIA