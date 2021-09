Donald Trump Bakal Jadi Komentator Duel Tinju Evander Holyfield vs Vitor Belfort

Presiden AS Donald Trump melambai ketika dia tiba di Bandara Internasional Palm Beach di West Palm Beach, Florida, AS, 20 Januari 2021. [REUTERS / Carlos Barria]

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan bakal menjadi komentator tamu untuk laga tinju dunia antara Vitor Belfort dan Evander Holyfield. Pertarungan itu adalah acara utama Triller Fight Club pada Sabtu, 11 September atau Ahad WIB, 12 September 2021.

Trump akan hadir di arena pertandingan yang bakal berlangsung di Seminole Hard Rock Hotel and Casino di Hollywood, Florida. “Saya suka petarung hebat dan pertarungan hebat. Saya menantikan untuk melihat keduanya pada Sabtu malam ini dan berbagi pemikiran saya di sisi ring. Anda tidak akan mau ketinggalan acara spesial ini,” kata Trump dalam siaran pers Triller dikutip dari MMAFighting.

Sebelum dia terlibat dalam politik, Trump sudah dikenal kerap menyelenggarakan berbagai acara olahraga tinju di hotel dan kasinonya di Atlantic City, New Jersey. Sebab itulah, ia juga dikenal dekat dengan Presiden UFC Dana White.

Evander Holyfield menjadi promotor setelah pensiun dari tinju dan mendirikan Real Deal Sports & Entertainment. (fightnews.com)

Trump akan menjadi komentar di duel Holyfield vs Belfort. Ia akan melihat Evander Holyfield beraksi untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Mantan juara kelas berat Holyfield, 58 tahun, keluar dari masa pensiunnya untuk melawan mantan juara UFC Belfort. Ia menggantikan Oscar De La Hoya yang mundur karena dinyatakan positif Covid-19.

Triller Fight Club juga menampilkan pertarungan mantan juara UFC Anderson Silva dan Tito Ortiz dalam pertandingan tinju. Ortiz kemungkinan akan merasa senang dengan kehadiran Trump yang dikenal sangat blak-blakan dalam bicara baik sebelum maupun selama menjabat sebagai presiden.

Ortiz mengikuti jejak Trump setelah ia terpilih menjadi walikota pro tem di kampung halamannya di Huntington Beach, California. Namun, ia mengundurkan diri dari jabatannya hanya beberapa bulan setelah menjabat.

Sebelum acara ini, Trump telah menghadiri pertandingan UFC, termasuk UFC 244 di New York pada 2019. Dia kemudian duduk di sisi arena untuk partai UFC 264 di Las Vegas pada Juli. Selain Holyfield vs. Belfort dan Ortiz vs. Silva, pertunjukan tinju hari itu juga menampilkan David Haye yang kembali beraksi melawan Joe Fournier dan Andy Vences melawan Jono Carroll.

