Hasil Formula 1 Italia: Ricciardo Juara, Verstappen dan Hamilton Tabrakan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap McLaren, Daniel Ricciardo, menjuarai balapan Formula 1 Italia di Monza, Ahad, 12 September 2021. Balapan diwarnai tabrakan antara dua pesaing juara, Max Verstappen dan Lewis Hamilton.

Daniel Ricciardo, yang memulai dari posisi ketiga, langsung memimpin dari awal lomba. Ia melewati Valtteri Bottas (Mercedes) dan Max Verstappen (Red Bull) yang start di depannya.

Pembalap Australia itu mampu mempertahankan dominasinya di tiap lap. Ia akhirnya finis tercepat diikuti rekan setimnya, Lando Norris. Valtteri Bottas merebut podium ketiga.

Ini menjadi kemenangan pertama, sekaligus podium pertama Ricciardo musim ini. Sebelumnya torehan terbaiknya adalah finis keempat di Belgia. Ia mampu mengakhiri puasa kemenangan selama sembilan tahun untuk McLaren.

Dalam balapan itu terjadi tabrakan antara Max Verstappen dan Hamilton di Tikungan 2. Verstappen saat itu mencoba untuk melewati Hamilton ketika juara dunia tujuh kali itu keluar dari pit.

Kedunya bertabrakan di pintu keluar dan kedua mobil mereka terdampar di kerikil, dengan mobil Red Bull Verstappen mendarat di atas Mercedes Hamilton. Kedua pembalap itu gagal finis.

LAP 26/53

Hamilton and Verstappen collide at Turn 2!

They are both out of the race #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/6uuh7NhfZ4