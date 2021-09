Formula 1 Italia: Tabrakan, Begini Kata Max Verstappen pada Hamilton

TEMPO.CO, Jakarta - Dua rival dalam perebutan gelar juara Formula 1, Lewis Hamilton dan Max Verstappen, bertabrakan dan tersingkir dari Grand Prix Italia di Sirkuit Monza, Ahad.

Juara dunia tujuh kali dari tim Mercedes itu melakukan pitstop dan kembali ke trek di samping sang pemuncak klasemen sementara. Keduanya lalu bertabrakan di chicane sehingga mobil Red Bull Verstappen berada di atas mobil Hamilton di gravel.

Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2