Daniil Medvedev Juara 2021, Lihat Daftar Kampiun US Open Sebelumnya

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Rusia Daniil Medvedev mengalahkan Novak Djokovic dengan skor 6-4 6-4 6-4 dalam final turnamen Grand Slam US Open 2021 di Arthur Ashe Stadium, New York, Senin dinihari, 13 September 2021.

Medvedev, 25 tahun, meraih gelar Grand Slam pertamanya. Ia menjadi petenis pria Rusia pertama yang berhasil merebut gelar turnamen utama itu sejak Marat Safin menang di Australia Terbuka 2005.

Djokovic gagal meraih keempatnya di AS Terbuka. Ia juga gagal menyapu bersih keempat gelar Grand Slam tahun ini.

Dalam daftar para juara US Open, kedua petenis itu masih ada di urutan tengah dan bawah.

Novak Djokovic memberi selamat pada Daniil Medvedev setelah final US Open 2021. Reuters/Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Daftar pemain paling sering juara:

• 7 kali juara: Bill Tilden (AS), William Larned (AS), Richard Sears (AS).

• 5 kali juara: Pete Sampras (AS), Jimmy Connors (AS), Roger Federer (Swiss).

• 4 gelar juara: John McEnroe (AS), Rafael Nadal (Spanyol), Robert Wrenn (AS).

• 3 gelar juara: Novak Djokovic (Serbia).

Daftar juara US Open dalam 10 tahun terakhir:

2021 - Daniil Medvedev (Rusia) mengalahkan Novak Djokovic (Serbia) 6-4 6-4 6-4.

2020 - Dominic Thiem (Austria) mengalahkan Alexander Zverev (Jerman) 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6).

2019 - Rafa Nadal (Spanyol) mengalahkan Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4.

2018 - Djokovic mengalahkan Juan Martin del Potro (Argentina) 6-3 7-6(4) 6-3.

2017 - Nadal mengalahkan Kevin Anderson (Afrika Selatan) 6-3 6-3 6-4.

2016 - Stan Wawrinka (Swiss) mengalahkan Djokovic 6-7(1) 6-4 7-5 6-3.

2015 - Djokovic mengalahkan Roger Federer (Swiss) 6-4 5-7 6-4 6-4'

2014 - Marin Cilic (Kroasia) beat Kei Nishikori (Japan) 6-3 6-3 6-3.

2013 - Nadal mengalahkan Djokovic 6-2 3-6 6-4 6-1'

2012 - Andy Murray (Inggris) mengalahkan Djokovic 7-6(10) 7-5 2-6 3-6 6-2.

2011 - Djokovic mengalahkan Nadal 6-2 6-4 6-7(3) 6-1.

REUTERS