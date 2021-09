Simone Biles Kecam FBI, Federasi Senam dan Komite Olimpiade atas Kasus Nassar

TEMPO.CO, Jakarta - Pesenam asal Amerika Serikat, Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman dan Maggie Nichols mengecam Federasi Senam AS, Komite Olimpiade AS dan FBI saat bersaksi di hadapan Senat, Rabu, 15 September 2021. Mereka menilai lembaga-lembaga tersebut gagal mengambil tindakan atas laporan pelecehan seksual yang dilakukan mantan dokter tim senam AS Larry Nassar.

"Kami telah dikecewakan dan kami pantas mendapatkan jawaban," kata Biles yang berusia 24 tahun, peraih medali Olimpiade tujuh kali dan pesenam paling berprestasi dalam sejarah kejuaraan dunia, dikutip dari AFP.

Sambil mengutuk kelambanan FBI, para pesenam itu melontarkan kata-kata kasar kepada pimpinan federasi senam AS (USA Gymnastics) dan Komite Olimpiade dan Paralimpiade AS (USOPC). "Kami menderita dan terus menderita karena tidak seorang pun di FBI, USAG atau USOPC melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi kami," kata Biles.

Maroney, yang memenangi medali emas tim di Olimpiade London 2012, mengatakan dia telah melaporkan pelecehan yang dilakukan oleh Nassar ke FBI pada 2015. "Mereka membiarkan seorang penganiaya anak bebas selama lebih dari satu tahun," kata Maroney yang berusia 25 tahun kepada Komite Kehakiman Senat. "Mereka memiliki bukti yang legal dan sah tentang pelecehan anak dan tidak melakukan apa-apa."

Nassar, 58 tahun, menjalani hukuman seumur hidup setelah mengaku bersalah pada akhir 2017 dan awal 2018 karena melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan saat bekerja sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga di USA Gymnastics dan Michigan State University (MSU).

Ratusan perempuan, termasuk atlet Olimpiade, pesenam dan atlet perguruan tinggi, menuduh Nassar melakukan pelecehan seksual terhadap mereka selama lebih dari dua dekade kariernya. Biles, Maroney, Raisman dan Nichols diundang untuk bersaksi di depan komite Senat mengenai "pelalaian tugas FBI dalam kasus Nassar."

Nichols, yang meraih medali emas di Kejuaraan Senam Artistik Dunia 2015, juga melaporkan pelecehan Nassar kepada pimpinan federasi senam AS pada 2015. "Saya dihantui oleh fakta bahwa bahkan setelah saya melaporkan pelecehan saya, begitu banyak perempuan dan anak perempuan harus menderita di tangan Larry Nassar," kata Nichols.

Atlet 24 tahun itu meneruskan, "Federasi Senam AS dan Komite Olimpiade dan Paralimpiade Amerika Serikat semuanya telah mengkhianati saya dan mereka yang dilecehkan oleh Larry Nassar."

Direktur FBI Christopher Wray dan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Michael Horowitz dijadwalkan untuk bersaksi di depan panel Senat dalam sesi terpisah. Departemen Kehakiman menulis laporan keberatan yang diterbitkan pada Juli yang membahas penanganan FBI pada tuduhan terhadap Nassar.

Ditemukan bahwa terlepas dari tuduhan yang sangat serius, pejabat senior di kantor FBI cabang Indianapolis gagal menanggapi kasus tersebut secara serius. Federasi senam AS melaporkan Nassar ke FBI pada Juli 2015, tetapi Nassar masih bertemu pasien di MSU sampai sebuah surat kabar mengungkapkan kejahatannya pada September 2016.

