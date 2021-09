Formula 1 Rusia: Latihan Bebas Terakhir Dibatalkan karena Cuaca Buruk

TEMPO.CO, Jakarta - Sesi latihan bebas terakhir (FP3) Formula 1 Rusia dibatalkan karena cuaca buruk. Namun, panitia masih mengupayakan babak kualifikasi, Jumat malam, 25 September 2021, bisa dilakukan.

Jadwal latihan bebas ketiga seharusnya digelar mulai 16.00 WIB. Namun, menjelang sesi ini, kondisi lintasan di Sochi Autodrom masih jauh dari ideal karena diguyur hujan sejak pagi.

Badan otomotif internasional (FIA) akhirnya membatalkan sesi latihan itu. Dalam pernyataannya mereka menyatakan bahwa pembatalan itu dilakukan atas permintaan dari steward lomba.

FP3 has been cancelled

Heavy rain in Sochi means the final practice session will not take place#RussianGP #F1 pic.twitter.com/CTsZnt3tgS