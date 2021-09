Piala Sudirman 2021: The Minions Menang, Indonesia Unggul 3-0 atas ROC

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo membawa Indonesia unggul 3-0 atas tim ROC di laga perdana Piala Sudirman 2021. Bermain di Energia Arena, Vantaa, Finlandia, Ahad 26 September, The Minions menang 21-17 dan 21-18 atas Vladimir Ivanov/Ivan Soxonov.

Marcus / Kevin bisa unggul 11-7 sampai interval gim pertama. Namun selepas interval, keduanya sempat melakukan kesalahan sendiri yang membuat Ivanov / Soxonov bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 12-11.

Pasangan ROC tersebut bahkan sempat menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Namun, Marcus / Kevin bisa mengembalikan gaya permainan agresifnya hingga unggul 18-14. The Minions menuntaskan gim pertama dengan 21-17.

Pada gim kedua, Marcus / Kevin tampak sedikit kewalahan. Kesalahan sendiri membuat mereka tertinggal 7-5. Bahkan pasangan Rusia itu sempat merebut keunggulan di interval gim kedua dengan 11-8.

Setelah interval kedua, Minions sempat tertinggal jauh. Hampir kehilangan gim kedua, perlahan tapi pasti, Marcus / Kevin bisa menyamakan kedudukan 18-18. Akhirnya, Minions bisa mengembalikan kedudukan dengan skor 21-18.

Berikut susunan pemain Indonesia vs ROC Rusia dalam laga perdana Piala Sudirman ini:

• Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Ivan Sozonov: menang 21-8, 21-8 (skor besar 1-0).

• Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunujung vs Anastasiia Shapovalova: menang 21-14, 21-13 (skor besar 2-0).

• Ganda putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Vladimir Ivanov/Ivan Soxonov 21-17, 21-18. (Skor besar 3-0)

• Ganda putri: Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Evgeniya Kosetskaya/Ekaterina Malkova.

• Ganda campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Rodion Aalimov/Alina Davletova.

Piala Sudirman, yang merupakan pertandingan bulu tangkis beregu campuran, akan berlangsung hingga 3 Oktober 2021. Di Grup C, Indoneisa juga akan bersaing dengan Denmark dan Kanada.