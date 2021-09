Rekam Jejak Francesco Totti, Pangeran AS Roma Kapten Termuda di Serie A

Francesco Totti mengangkat nomor seragam yang selama ini ia pakain, usai pertandingan terakhirnya antara AS Roma dan Genoa di Stadion Olimpico, Roma, Italia, 29 Mei 2017. REUTERS/Alberto Lingria

TEMPO.CO, Jakarta - Italia terkenal sebagai salah satu negara yang paling sering menghasilkan pemain sepak bola handal. Di antara banyaknya pemain sepak bola handal dari Italia, Francesco Totti menjadi salah satu yang paling dikenal. Selama karirnya, ia dikenal sebagai ikon dari AS Roma.

Klub Italia tersebut merupakan klub paling lama yang menjadi tempat bernaung Totti. Hingga pensiun pada tahun 2017, Totti tetap setia bermain untuk AS Roma sejak debutnya pada 1993. Dilansir dari kickoff.com, sejak masih kecil, Totti sudah bercita-cita untuk mengenakan seragam kesebelasan AS Roma. Bahkan, ia sempat mengungkapkan bahwa ia lebih baik mati daripada meninggalkan AS Roma.

Selain kesetiaannya terhadap AS Roma, pria kelahiran 27 September 1976 ini memiliki berbagai fakta unik dan menarik lain selama karirnya. Dilansir dari livesoccertv.com, berikut adalah fakta tersebut:

Kapten Termuda dalam Sejarah Serie A

Totti tidak hanya menjadi pemain legendaris AS Roma. Selama bermain dengan AS Roma, ia juga menjadi kapten dari kesebelasan tersebut. Ketika ditunjuk menjadi kapten pada 1998, Totti masih berusia 22 tahun 34 hari. Hal tersebut membuat Totti dikenal sebagai kapten termuda dalam sejarah Serie A. Rekor ini masih belum terpecahkan hingga hari ini.

Pemain dengan Tendangan Penalti Paling Banyak di Serie A

Bermain di Liga Italia yang cukup keras membuat Totti sering mendapat kesempatan untuk mengeksekusi tendangan penalti. Tak tanggung-tanggung, selama karirnya, Totti telah berhasil melesakkan 68 gol ke kandang lawan melalui titik putih. Torehannya tersebut membuat Totti menjadi pemain yang memasukan gol terbanyak melalui titik penalti di liga Serie A Italia.

Menempati Urutan Kedua sebagai Top Scorer Sepanjang Masa dalam Sejarah Serie A

Sebagai bintang utama AS Roma sekaligus pemain yang telah lama bermain di Serie A, Totti tentu tidak luput dalam daftar top scorer liga tersebut. Hingga kini, Francesco Totti tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak kedua di Serie A, yakni sebanyak 247 gol. Ia berada tepat di bawah legenda Serie A, Silvo Piola, yang berhasil melesakkan 274 gol selama bermain di Serie A pada periode 1929 - 1954.

