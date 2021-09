Piala Sudirman 2021: Putri Kusuma Wardani Kalah, Indonesia vs Denmark Skor 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menghadapi Denmark dalam laga terakhir fase grup C Piala Sudirman 2021. Setelah berhasil unggul lewat ganda putra, Kevin Sanjaya Sukamuljo / Marcus Fernaldi Gideon, Denmark berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 setelah Mia Blichfeldt mengalahkan Putri Kusuma Wardani dengan skor 21-11, 16-21, dan 21-14.

Mia berhasil membuat Putri tertekan dengan permainan cepatnya sejak gim pertama dimulai. Hasilnya, atlet tunggal putri nomor 12 dunia itu mampu unggul jauh 6-0. Pada interval gim pertama, Mia berhasil unggul dengan skor 11-4.

Selepas jeda gim pertama, Putri sempat berusaha keluar dari tekanan. Hasilnya, Putri berhasil mendapatkan tiga poin berturut-turut. Pengembalian nettingnya sempat memperkecil ketertinggalan poin menjadi 12-7. Namun, kesalahan pengembalian bola yang keluar menghentikan perolehan poin Putri. Mia melaju hingga skor 14-7.

Setelahnya, Mia tak dapat dibendung. Perolehan poinnya menjauh hingga 18-11. Akhirnya, gim pertama yang berlangsung selama 15 menit itu berakhir dengan keunggulan Mia, 21-11.

Pada gim kedua, Putri berusaha keluar dari tekanan dengan berusaha bermain lebih sabar. Ia sempat unggul 6-4. Namun, Mia berhasil terus memepet perolehan poin Putri. Interval gim kedua berakhir 11-10 untuk keunggulan Putri.

Mia berusaha keluar dari tekanan. Ia sempat unggul 12-13 setelah interval gim kedua. Namun, Putri berhasil memanfaatkan kelengahan Mia. Putri berbalik unggul dengan 15-13. Berkali-kali kombinasi pukulan lob dan dropshoot Putri membuat Mia berkali-kali mati langkah. Hasilnya, Putri bisa unggul 19-15 dan merebut gim kedua dengan skor 21-16. Pemenang partai ini harus dilanjutkan hingga gim ketiga.

Di gim penentu, Putri Kusuma Wardani tampak kembali keteteran. Ia tertinggal jauh 6-0 di awal gim ketiga. Dalam waktu lima menit, Mia berhasil unggul 11-3 hingga interval gim ketiga.

Setelah interval, Putri mulai keluar dari tekanan. Hasilnya, ia sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 9-13. Namun, perolehan poinnya terhenti ketika challange Mia dinyatakan sukses. Pengembalian bolanya dianggap masuk dan skor menjadi 9-14.

Setelahnya, perolehan poin kembali melebar menjadi 11-18. Namun, Putri tetap memberi perlawanan. Ia menerapkan strategi seperti di gim kedua dengan memberi variasi pukulan lob, smash, dan dropshoot. Hasilnya ia mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 14-19. Mia Blichfeldt menyudahi perlawanan Putri dengan 21-14 dengan durasi 18 menit dan membuat Denmark menyamakan skor menjadi 1-1.

Rekap hasil laga ketiga grup C Piala Sudirman antara Indonesia vs Denmark.

MD:

Kevin Sanjaya Sukamulja / Marcus Fernaldi Gideon vs Mads Pieler Kolding / Frederik Sogaard (21-19, 21-15, skor 1-0)

WS:

Putri Kusuma Wardani vs Mia Blichfeldt (11-21, 21-16, 14-21, skor 1-1)

MS:

Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen

WD:

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Maiken Fruegaard vs Sara Thygesen

XD:

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Thyrri / Amalie Magelund

