Piala Sudirman 2021: Anthony Ginting Kalah, Denmark Unggul 2-1 atas Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menghadapi Denmark dalam laga terakhir fase grup C Piala Sudirman 2021. Pada partai ketiga di nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting harus mengakui keunggulan Anders Antonsen. Bertanding di Energia Areena, Vanta, FInlandia, Anthony kalah dua gim langsung dengan 21-9 dan 21-15.

Kekalahan Anthony membuat Denmark unggul 2-1 atas Indonesia. Sebelumnya, Indonesia sempat unggul setelah Kevin Sanjaya Sukamulja / Marcus Fernaldi Gideon mengalahkan Mads Pieler Kolding / Frederik Sogaard di nomor ganda putra dengan skor 21-19, 21-15.

Denmark mampu menyamakan kedudukan setelah berhasil mengambil poin di nomor tunggal putri. Peringkat 12 dunia, Mia Blichfeldt, berhasil mengatasi perlawanan Putri Kusuma Wardani melalui tiga gim, 21-11, 16-21, dan 21-14.

Di nomor tunggal putra, Anthony Ginting sudah tertekan sejak awal gim pertama. Antonsen mampu bermain agresif dengan mengambil keunggulan di interval gim pertama dengan skor 11-5.

Anthony, peraih perunggu Olimpiade Tokyo, gagal keluar tekanan Antonsen setelah jeda. Ginting gagal meredam agresivitas Antonsen dan harus mengakui keunggulan pemain peringkat tiga dunia itu dengan skor 21-9.

Pada gim kedua, Anthony berusaha membalikkan keadaan. Namun, lagi-lagi, tekanan Antonsen membuat peringkat lima dunia itu gagal. Pada interval gim kedua, Anthony tertinggal 11-9. Gim kedua berhasil direbut kembali oleh Antonsen dengan menghentikan perlawanan Anthony dengan skor 21-15.

Dengan target menjadi juara grup, Indonesia kini bertaruh pada dua nomor tersisa. Di nomor ganda putri, Greysia Polii / Apriyani Rahayu akan menghadapi Maiken Fruegaard vs Sara Thygesen, sedangkan di nomor ganda campuran, Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti akan meladeni Mathias Thyrri / Amalie Magelund.

Rekap hasil laga ketiga grup C Piala Sudirman antara Indonesia vs Denmark.

Ganda putra:

Kevin Sanjaya Sukamulja / Marcus Fernaldi Gideon vs Mads Pieler Kolding / Frederik Sogaard (21-19, 21-15, skor 1-0)

Tunggal putri:

Putri Kusuma Wardani vs Mia Blichfeldt (21-11, 16-21, 21-14,skor 1-1).

Tunggal putra:

Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (9-21, 15-21, skor 1-2)

Ganda putri:

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Maiken Fruegaard / Sara Thygesen

Ganda campuran:

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Thyrri / Amalie Magelund

