Piala Sudirman: Greysia / Apriyani Bawa Indonesia vs Denmark Kembali Imbang 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Greysia Polii / Apriyani Rahayu berhasil mengalahkan pasangan ganda putri Denmark, Maiken Fruegaard / Sara Thygesen, pada partai keempat laga terakhir fase grup C Piala Sudirman 2021. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo itu berhasil menang dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-9.

Kemenangan Greysia / Apriyani membuat tim Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah kekalahan di nomor tunggal putri dan tunggal putri. Sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting harus mengakui keunggulan Anders Antonsen dan Putri Kusuma Wardani harus menyerah dari Mia Blichfeldt.

Indonesia berhasil mencuri poin terlebih dulu dari nomor ganda putra. Pasangan nomor satu dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo / Marcus Fernaldi Gideon berhasil mengalahkan Mads Pieler Kolding / Frederik Sogaard dengan skor 21-19, 21-15.

Pada pertandingan tersebut, Greysia / Apriyani mampu tampil dominan. Meski beberapa kali sempat melakukan kesalahan sendiri, pasangan nomor enam dunia itu mampu mengungguli pasangan Denmark pada interval gim pertama. Saat itu, Greysia / Apriyani unggul 11-9.

Setelah jeda, Greysia / Apriyani tak memberi ruang untuk lawannya berbalik unggul. Akhirnya, juara Thailand Open 2021 itu mengunci gim pertama dengan skor 21-17.

Pada gim kedua, pasangan Indonesia ini tidak mengendurkan tekanan. Kombinasi pukulan lob dan dropshot berkali-kali membuat Maiken / Sara, yang juga kerap melakukan kesalahan, gagal mendekati perolehan poin Greysia / Apriyani. Pada interval gim kedua, Greysia / Apriyani unggul 11-5.

Setelah interval gim kedua, Maiken Fruegaard / Sara Thygesen gagal keluar dari tekanan Greysia / Apriyani. Pasangan Indonesia itu langsung menjauh 20-9. Gim kedua yang berlangsung selama 20 menit itu berakhir dengan keunggulan Greysia / Apriyani 21-9.

Skor Indonesia vs Denmark pun kembali imbang 2-2. Nomor ganda campuran akan menjadi penentu kemenangan kedua tim lewat duel Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Thyrri / Amalie Magelund.

Rekap hasil laga ketiga grup C Piala Sudirman antara Indonesia vs Denmark.

MD:

Kevin Sanjaya Sukamulja / Marcus Fernaldi Gideon vs Mads Pieler Kolding / Frederik Sogaard (21-19, 21-15, skor 1-0)

WS:

Putri Kusuma Wardani vs Mia Blichfeldt (21-11, 16-21, 21-14,skor 1-1).

Tunggal putra:

Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (9-21, 15-21, skor 1-2)

Ganda putri:

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Maiken Fruegaard / Sara Thygesen (21-17, 21-9, skor 2-2).

Ganda campuran:

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Thyrri / Amalie Magelund

Baca juga : Jadwal Piala Sudirman: Hadapi Denmark, Tim Indonesia Turunkan Kekuatan Terbaik