Final Piala Sudirman 2021: Cina Kalahkan Jepang 3-1, Raih Gelar ke-12

Kento Momota crashes out. Doc. BWF.

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putri Chen Qing Chen / Jia Yi Fan memastikan kemenangan tim bulu tangkis Cina atas Jepang dalam laga final Piala Sudirman 2021. Bermain pada nomor keempat melawan ganda putri Jepang, Mayu Matsumoto/Misaki Matsutomo, Chen / Jia berhasil menang dua gim 21-17 dan 21-16 yang membuat Cina menang 3-1 atas Jepang.

Pada partai pertama di nomor ganda putra, wakil Cina, He Ji Ting / Zhou Hao Dong sebenarnya mendapatkan perlawanan sengit dari wakil Jepang, Takuro Hoki / Yugo Kobayashi. Merebut gim pertama dengan 21-17, Hoki / Kobayashi sempat membuka asa Jepang meraih kemenangan di nomor pertama ketika merebut gim kedua dengan 14-21.

Namun, perlawanan ganda nomor 16 dunia itu terhenti di gim ketiga. Mereka menyerah 21-16 dari He / Zhou. Bertanding selama 1 jam 16 menit di Energia Areena, Vanta, Finladia, pasangan Cina itu berhasil membawa timnya unggul 1-0.

Di nomor tunggal putri, Jepang sempat membuka asa meraih gelar pertama Piala Sudirman setelah Akane Yamaguchi berhasil mencuri poin penyeimbang. Bermain solid selama 49 menit, Akane mampu meraih kemenangan atas peraih emas Olimpiade Tokyo itu dengan dua gim langsung, 21-19, 21-16. Skor imbang 1-1.

Jepang sebenarnya mempunyai peluang untuk berbalik unggul ketika menurunkan pemain terbaiknya, Kento Momota, di partai ketiga nomor tunggal putra. Di atas kertas, pemain tunggal putra nomor satu dunia itu jelas diunggulkan menang kala menghadapi peringkat sepuluh dunia Shi Yu Qi.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Momota justru kerepotan menghadapi Shi Yu Qi yang mampu bermain lebih efektif dan agresif. Kalah pada gim pertama dengan 21-13, Momota sempat keluar dari tekanan Shi Yu Qi ketika merebut gim kedua dengan 8-21. Namun, ia gagal mempertahankan performanya di gim ketiga. Shi Yu Qi menang 21-12 atas Momota dan skor 2-1 untuk Cina.

Mayu Matsumoto / Misaki Matsutomo punya beban berat untuk memperpanjang napas Jepang di final Piala Sudirman. Namun, mereka menghadapi lawan berat, Chen Qing Chen / Jia Yi Fan, peraih medali perak Olimpiade Tokyo dan ganda nomor dua dunia.

Bermain dalam pertandingan berdurasi 59 menit, Mayu / Misaki gagal keluar dari tekanan Chen / Jia dan kalah dua gim dengan 21-17 dan 21-16. Skor 3-1 memastikan gelar Piala Sudirman ke-12 untuk Cina.

Berikut hasil lengkap final Piala Sudirman 2021 antara Cina vs Jepang:

Ganda putra:

He Ji Ting / Zhou Hao Dong vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (21-17, 14-21, 21-16, skor 1-0)

Tunggal putri:

Akane Yamaguchi vs Chen Yu Fei (21-19, 21-16, skor 1-1)

Tunggal putra:

Shi Yu Qi vs Kento Momota (21-13, 8-21, 21-12, skor 2-1)

Ganda putri:

Chen Qing Chen / Jia Yi Fan vs Mayu Matsumoto / Misaki Matsutomo (21-17, 21-16, skor 3-1)

Ganda campuran:

Wang Yi Lyu / Huang Dong Ping vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino

Baca juga : Bulu Tangkis: Indonesia Gagal di Piala Sudirman, Begini Evaluasi Rionny Mainaky