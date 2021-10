Hasil Tinju Dunia: Menang KO vs Deontay Wilder, Tyson Fury Pertahankan Sabuk WBC

TEMPO.CO, Jakarta - Petinju Inggris berhasil mempertahankan gelar juara tinju dunia kelas berat WBC. Ia menang KO atas Deontay Wilder, asal Amerika, dalam pertarungan ketiga antara keduanya di T-Mobile Arena, Paradise, Nevada, Amerika Serikat, Ahad, 10 Oktober 2021.

Tuson Fury, yang memasuki ring dengan kostum Julius Caesar, sempat dua kali dijatuhkan lawan di ronde keempat. Namun, The Gypsy King akhirnya mampu menang KO pada ronde ke-11.

IT'S. OVER.@Tyson_Fury reigns supreme and wins the trilogy #FuryWilder3 pic.twitter.com/4rhGKmCPf7