Jadwal Piala Uber Senin, Live TVRI: Indonesia vs Prancis, Susunan Pemain Berubah

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis Indonesia melakukan perubahan susunan pemain untuk menghadapi laga kedua Piala Uber, melawan Prancis, di Aarhus, Denmark, Senin ini, 11 Oktober 2021. Ada dua wajah baru yang masuk.

Apriyani Rahayu yang biasanya dipasangkan dengan Greysia Polii kali ini akan tampil bersama pemain muda Putri Syaikah. Sedangkan tunggal putri ketiga Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, yang mengalami kekalahan saat menghadapi Jerman, digantikan Nandini Putri Arumni.

Simak susunan pemain Indonesia vs Prancis selengkapnya:

- Gregoria Mariska Tunjung vs Marie Batomene.

- Putri Kusuma Wardani vs Loonice Huet.

- Apriyani Rahayu/Putri Syaikah vs Margot Lambert/Anne Tran.

- Nandini Putri Arumni vs Yaelle Hoyaux.

- Siti Fadia Silva Ramathanti/Ribka Sugiarto vs Marie Batomene/Delphine Delrue.

Pertandingan Indonesia vs Prancis akan berlangsung mulai 13.30 WIB dengan disiarkan TVRI.

Tim bulu tangkis Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen Grup A setelah menang 4-1 atas Jerman. Posisi teratas ditempati Jepang yang menang 5-0 atas Prancis. Hari ini, Jepang akan tampil melawan Jerman.