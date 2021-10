Piala Thomas: Susunan Pemain Indonesia vs Taiwan, Marcus / Kevin Tak Dimainkan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putra Indonesia akan melawan Taiwan dalam laga penentuan penyisihan grup Piala Thomas di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Rabu ini, 13 Oktober 2021. Pertandingan akan berlangsung mulai 13.30 WIB dan akan disiarkan langsung TVRI.

Indonesia harus menang untuk bisa lolos ke perempat final. Meski sudah mengantongi dua kemenangan (5-0 atas Aljazair dan 3-2 atas Thailand) posisi tim Merah Putih belum aman karena Taiwan dan Thailand juga sudah menorehkan satu kemenangan. Hari ini, Thailand akan melawan Aljazair.

Tim pelatih menurunkan susunan pemain berbeda untuk melwan Thailand. Sektor tunggal tak berubah, namun perubahan dilakukan di ganda.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo tak dimainkan. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi ganda pertama. Untuk ganda kedua diturunkan pasangan dadakan Mohammad Ahsan/Daniel Mathin. Ahsan biasanya berpasangan dengan Hendra Setiawan, sedangkan Daniel Marthin biasa bermain di ganda campuran.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Rionny Mainaky sudah menyiratkan perubahan itu. Dengan jenis shuttlecock yang lambat, menurut dia ada celah yang bisa dipakai untuk menembus kekuatan dan kecepatan Lee Yang/Wang Chi Lin.

"Dengan bola yang lambat, tidak mungkin lawan akan terus mengandalkan kekuatan dan kecepatan. Karena itu strategi permainan pasangan ganda yang akan kita mainkan harus bisa meredam dan mengajak main lambat. Serangan-serangan Lee/Wang tentu tidak secepat seperti di Olimpiade Tokyo silam," tutur Rionny, dala rilis PBSI.

Menurut Rionny untuk mengalahkan Chinese Taipei, para pemain juga harus memiliki semangat tempur yang tinggi. "Harus fight, semangat, ulet, sabar dan siap capek. Kapan bertahan dan kapan menyerang balik harus tepat momentumnya. Yang tidak kalah penting siap adu mental," kata dia.

Kepala pelatih bulu tangkis ganda putra Herry Iman Pierngadi menyampaikan sektor ganda putra siap untuk berjuang maksimal menyumbangkan poin. "Tidak mudah. Tetapi kami di ganda putra akan berjuang keras lebih dulu," kata Herry.

Susunan pemain Indonesia vs Taiwan di Piala Thomas, Rabu, 13 Oktober 2021:

• Anthony Sinisuka Ginting vs Chou Tien Chen.

• Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lee Yang/Wang Chi-Lin.

• Jonatan Christie vs Wang Tzu Wei.

• Mohammad Ahsan/Daniel Mathin vs Lu Ching Yao/Yang Po Han.

• Shesar Hiren Rhustuvito vs Chi Yu Jen.

Inilah line up Indonesia vs Chinese Taipei di partai terakhir penyisihan grup A piala Thomas. Kemenangan akan membawa langsung ke perempat final. Ayo Merah-Putih! Rabu, 13 Oktober mulai pukul 13.30 WIB.#BadmintonIndonesia #ThomasUber2020 #TUC2020 #ThomasCup #UberCup pic.twitter.com/EAC2195F1r — BADMINTON INDONESIA (@INABadminton) October 12, 2021

Ketika tim Piala Thomas Indonesia masih berjuang, Tim Piala Uber sudah lolos ke perempat final sebagai runner-up grup. Mereka, yang dikalahkan Jepang 5-0 dalam laga terakhir, menantikan undian yang akan dilakukan Rabu malam ini setelah seluruh jadwal pertandingan usai.