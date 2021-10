Hasil Undian dan Jadwal Perempat Final Piala Thomas: Indonesia Bertemu Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putra Indonesia akan bertemu Malaysia di babak perempat final Piala Thomas. Demikian hasil undian yang dilakukan Kamis, 14 Oktober 2021.

Pertandingan Indonesia vs Mayalsia akan berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Jumat, 15 Oktober 2021, mulai 18.30 WIB. Aksi Anthony Sinisuka Ginting cs akan bisa disaksikan lewat siaran langsung TVRI.

Indonesia dan Malaysia berada di bagan atas (top half) hasil undian. Di bagian sama ada Denmark vs India. Sedangkan bagan bagian bawah (bottom half) ditempati Thailand vs Cina dan Korea vs Jepang.

Indonesia lolos ke perempat final sebagai juara Grup A. Sedangkan Malaysia lolos sebagai runner-up Grup D.

Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia pernah bertemu 17 kali di Piala Thomas. Hasilnya, Indonesia menang 12 kali dan Malaysia menang 5 kali.

Indonesia paling sering menjadi juara Thomas Cup, yakni 13 kali. Namun, gelar terakhir diraih pada 2002. Malaysia pernah lima kali juara, yang terakhir pada 1993.

Jadwal bulu tangkis perempat final Piala Thomas

Indonesia vs Malaysia: Jumat, 15 Oktober 2021, mulai 18.30 WIB (live TVRI).