Jadwal Bulu Tangkis Denmark Open Hari Ini: Ada Minions dan Greysia / Apriyani

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah turnamen kejuaraan beregu Piala Thomas dan Piala Uber 2020, tim bulu tangkis Indonesia akan kembali berlaga dalam turnamen Denmark Open 2021. Berlaga di Odense Sports Park, Denmark, babak penyisihan akan dimulai pada Selasa, 19 Oktober 2021. Babak final akan digelar pada Ahad, 24 Oktober mendatang.

Dikutip dari situs BWF, pada turnamen Super 1000 tersebut, para atlet akan memperebutkan total hadiah senilai US$ 850 ribu atau setara sekitar Rp 12 miliar. Pemenang akan mendapatkan 12.000 poin, runner-up 10.200, dan 8.400 poin untuk semifinalis yang berguna untuk mendongkrat peringkat mereka di tabel klasemen BWF.

Indonesia akan menurunkan enam pemain tunggal dan 13 pasang di sektor ganda. Para pemain tersebut di antaranya Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan, Gregoria Mariska Tunjung, Greysia Polii / Apriyani Rahayu, dan Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti.

Berikut jadwal bulu tangkis sejumlah atlet Indonesia pada turnamen Denmark Open 2021 di Odense Sports Park hari ini. Pertandingan dimulai pukul 09.00 waktu Denmark atau 14.00 WIB.

Lapangan 1

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Pearly Tan / Thinaah Muralithara (Malaysia) - partai ke-5

Ruselli Hartawan vs Busanan Ongbamrungphan (Thailand) - partai ke-7

Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Christo Popov / Toma Junior Popov (Prancis) - partai ke9

Lapangan 2

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Di Zi Jian / Wang Chang (Cina)- partai ke-5

Rinov Rivaldi / Pitha Haningtyas Mentari vs Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo - partai ke-7

Lapangan 3

Tommy Sugiarto vs Kantaphon Wangcharoen (Thailand) - partai ke-3

Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja vs Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Malaysia) - partai 9

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Jones Ralfy Jansen/Jan Colin Volker (Jerman) - partai ke-10

Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Jepang) - partai ke-12

Baca juga : Indonesia 5 Kali Juara Piala Thomas Berturut-turut Lalu Puasa Gelar 19 Tahun