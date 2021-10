Jadwal Bulu Tangkis Denmark Open Hari Ini: Daddies, Christie, dan Ginting Main

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bulu tangkis Denmark Open 2021 berlanjut. Sebanyak 10 wakil Indonesia akan berusaha menyusul enam dari sembilan wakil yang telah lebih dulu melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis super 1000 di Odense Park, Denmark, Rabu, 20 Oktober 2021.

Tommy Sugiarto sebagai atlet non-pelatnas Cipayung menjadi wakil pertama yang lolos ke putaran kedua turnamen level Super 1000 itu setelah mengalahkan wakil Thailand Kantaphon Wangcharoen 21-14, 21-18. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo Greysia Polii / Apriyani Rahayu juga melaju setelah mengandaskan pasangan Malaysia Tan Pearly / Thinaan Muralitharan melalui rubber game 17-21, 21-13, 21-14.

Tiga ganda putra Indonesia yang tampil hari ini juga seluruhnya berhasil melalui babak pembuka Denmark Open 2021. Mereka adalah Kevin Sanjaya Sukamuljo / Marcus Fernaldi Gideon, Pramudya Kusumawardana / Yeremia Yacob Rambitan, dan Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana.

Tiga ganda putra Indonesia akan melakoni duel perdana hari ini. Pasangan Daddies, Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan akan melakoni duel perdana melawan wakil Jerman, Mark Lamfuss / Marvin Seidel. Penentu kemenangan Indonesia di Piala Thomas, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto, serta pasangan muda Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin juga akan bertanding.

Tiga wakil Indonesia di nomor tunggal putra juga akan tampil hari ini. Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Shesar Hiren Rhustavito akan meladeni wakil Prancis, Thomas Rouxel, wakil India, Haseena Sunil Kumar, dan wakil Hongkong, Lee Cheuk Yiu. Pertandingan akan dimulai pukul 09.00 waktu Denmark atau 14.00 WIB. Berikut daftar pertandingan hari ini.

Lapangan 1

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan vs Mark Lamfuss / Marvin Seidel (Jerman)- Partai ke-7

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Mikkel Mikkelsen / Rikke Soby (Denmark) - partai ke-13.

Lapangan 2

Nita Violina Marwah / Putri Syaikah vs Jakkampudi Meghana / S Ram Poorvisha (India) - Partai ke-2

Gregoria Mariska Tunjung vs Julie Dawall Jakobsen (Denmark) - Partai ke-5

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Lee Jhe-Huei / Yang Po-Hsuan (Cina Taipei) - Partai ke-9

Jonatan Christie vs Prannoy H. S. (india) - Partai ke-11

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Lu Ching Yao / Yang Po Han (Cina Taipei) - Partai ke-15

Lapangan 3

Siti Fadia Silva Ramadhanti / Ribka Sugiharto vs Yuki Fukushima / Arisa Higashino (Jepang) - partai ke-5

Anthony Sinisuka Ginting vs Thomas Rouxel (Prancis) - partai ke-13

Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Cheuk Yiu (Hongkong) - partai ke-14

