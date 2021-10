Jadwal Denmark Open Hari Ini: Ada Greysia / Apriyani dan Minions di 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bulu tangkis Denmark Open 2021 memasuki hari keempat turnamen. Sejumlah wakil Indonesia di nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran akan berlaga di babak 16 besar.

Pasangan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto menjadi ganda putra keempat yang lolos ke babak 16 besar Denmark Open 2021, Keduanya melaju memastikan kemenangan atas Lu Ching Yao/Yang Po Han dari Taiwan. Di babak 16 besar, mereka akan menghadapi Matathil Ramachandran / Dhruv Kapila dari India.

Selain Fajar / Rian, Indonesia sudah memastikan tiga ganda putranya lolos ke babak kedua turnamen Super 1000 ini, yaitu Kevin Sanjaya Sukamuljo / Marcus Fernaldi Gideon, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan, dan Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana. Kevin / Marcus dan Fikri / Bagas akan saling berduel di babak ketiga.

Di ganda campuran, selain Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti yang bakal menghadapi wakil Malaysia, Goh Soon Huat / Lai Shavon Jemie, Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas bakal menghadapi laga berat melawan peringkat lima dunia, Yuta Watanabe / Arisa Higashino.

Pertandingan babak 16 besar akan dimulai pukul 09.00 waktu Denmark atau 14.00 WIB di Odense Sports Park. Berikut jadwal bulu tangkis Denmark Open untuk wakil Indonesia pada Kamis, 21 Oktober 2021.

Lapangan 1 Odense Sports Park

P4. Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) vs. Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

P10. Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs. Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Denmark)

Lapangan 2

P2. Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs. Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana

P4. Goh Soon Huat / Lai Shavon Jemie (Malaysia) vs. Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti

P7. Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Jepang) vs. Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari

Lapangan 3

P5. Jonatan Christie vs. Kanta Tsuneyama (Jepang)

P7. Gregoria Mariska Tunjung vs. Akane Yamaguchi (Jepang)

P8. Nita Violina Marwah / Putri Syaikah vs. Lee Sohee / Shin Seungchan (Korea)

P9. Thomas Rouxel (Prancis) vs. Tommy Sugiarto

P11. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs. MR Arjun / Dhruv Kapila (India)

