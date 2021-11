Jadwal Bulu Tangkis Hylo Open Dimulai 2 November: Ini Undian 15 Wakil Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bulu tangkis French Open 2021 sudah usai. Para pemain Indonesia akan langsung beraksi dalam turnamen Hylo Open 2021 di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, mulai Selasa, 2 November.

Indonesia akan menyertakan 15 wakil ke turnamen ini, termasuk Tommy Sugiarto, yang bukan merupakan bagian dari Pelatnas PBSI. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, yang kalah di final French Open, juga akan berlaga.

Hylo Open 2021 merupakan turnamen kelas Super 500. Ajang ini baru naik kelas dari kelas Super 100. Sebelumnya, namanya adalah SaarLorLux Open.

Simak undian untuk wakil Indonesia di turnamen Hylo Open 2021:

Tunggal Putra

• Tommy Sugiarto vs Mark Caljouw (Belanda).

Tunggal putri

• Gregoria Mariska Tunjung (6) vs Saena Kawakami (Jepang).

• Ruselli Hartawan vs Busanan Ongbamrungphan (Thailand/5).

Ganda putra

• Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Hiroki Okamura/Masayuki Onodera (Jepang).

• Mohammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Fabien Delrue/William Villeger (Prancis).

• Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan).

• Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (3) vs Lucas Corvee/Ronan Labar (Prancis).

• Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yii (Malaysia/5).

• Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2) vs Mahiro Kaneko/Yunosuke Kubota (Jepang).

Ganda Putri

• Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Kim Schmidt/Zoé Sinico (Luksemburg).

• Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria/2).

Ganda Campuran

• Hafiz Faizal/Gloria Emanuele Widjaja (5) vs Adam Hall/Julie Macpherson (Skotlandia).

• Rinov Rivaldy/Phita Haningtyas Mentari vs Callum Hemming/Jessica Pugh (Inggris).

• Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso vs Chang Tak Ching/Ng Wing Yung (Hong Kong).

• Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (2) vs William Villeger/Anne Tran (Prancis).

Pada 2019 dan 2020, Indonesia tak mengirim wakil ke turnamen bulu tangkis ini.

