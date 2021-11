Hasil Hylo Open 2021, Marcus / Kevin dan Nita / Putri Melaju ke Perempat Final

Ganda putra Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya saat berhadapan dengan Aaron Chia / Soh Wooi Yik di perempat final Piala Thomas, pada Jumat, 15 Oktober 2021. Pasangan berjulukan The Minions ini menang dengan skor 21-17, 16-21, dan 21-15. Instagram/BWF Official-Badminton Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Marcus / Kevin) menjalani laga sengit melawan wakil Belanda, Ruben Jille / Ties Van Der Lecq di babak 16 besar Hylo Open 2021. Menang dua gim langsung 23-21, 21-18, pasangan berjuluk The Minions itu berhasil melaju ke babak perempat final.

Minions mendapatkan perlawanan dari Ruben / Ties sejak awal gim pertama. Berhasil merebut tiga poin pertama, pasangan Belanda itu bisa berbalik unggul 4-3. Namun, Marcus / Kevin bisa kembali ke performa awalnya dan unggul di interval gim pertama dengan skor tipis 11-9.

Setelah jeda, Minions berhasil terus melaju. Marcus / Kevin sempat memimpin 18-15, namun pasangan Belanda itu mampu memberi perlawanan sengit dengan menyamakan kedudukan menjadi 18-18 dan 20-20. Di seting, Minions berhasil tampil dengan tenang dan merebut keunggulan 22-20 di gim pertama.

Pada gim kedua, pasangan Belanda nomor 48 dunia itu mampu memberi perlawanan sengit. Setelah merebut poin pertama, Ruben / Tiesselalu unggul hingga akhirnya merebut keunggulan 11-8 di interval gim kedua. Namun, keunggulan itu tak berlangsung lama setelah Minions, unggulan pertama, berhasil membuat skor berimbang 12-12.

Setelah menyamakan kedudukan lima poin beruntun membuat Marcus / Kevin berbalik unggul 17-13. Momentum itulah yang dijaga untuk mengamankan gim kedua yang ditutup dengan skor 21-18. Lolos ke perempat final, Minions sudah ditunggu lawannya, wakil Denmark, Daniel Lundsgaard / Mathias Thyrri.

Pasangan ganda putri Indonesia, Nita Violina Marwah / Putri Syaikah, juga berhasil lolos ke babak perempat final. Mereka lolos setelah mengalahkan wakil India, Ashwini Ponnappa / Reddy N. Sikki dengan dua gim langsung 21-15 dan 21-16. Di delapan besar, mereka menanti lawan, yaitu pemenang antara wakil Jepang, Chisato Hoshi / Aoi Marsuda atau wakil Prancis, margot Lambert / Anne Tran.

Berikut hasil sejumlah pertandingan babak 16 besar Hylo Open hingga pukul 22.30 WIB.

Lapangan 1

• Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (3) vs Callum Hemming/Steven Stallwood (Inggris): 21-16, 21-19

• Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Mikkel Mikkelsen/Rikke Soby (Denmark): 21-19, 22-20

• Tommy Sugiarto vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong/3): 22-20, 21-16

Lapangan 2

• Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan/8): 25-23, 14-21, 21-19

• Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Ruben Jille/Ties Van Der Lecq (Belanda): 23-21, 21-18

Lapangan 3

• Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris/unggulan 5): 21-14, 21-15

• Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (5) vs Jeppe Bay/Sara Lundgaard (Denmark): 21-11, 21-17

• Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Ashwini Ponnappa/Reddy N. Sikki (India/7): 21-15, 21-16