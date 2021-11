Esports: AoV Jadi Cabang Olahraga Resmi di Asian Games 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Arena of Valor (AoV) versi Asian Games akan dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga perebutan medali resmi untuk Asian Games 2022 Hangzhou. Hal itu diumumkan Olympic Council of Asia (OCA), Hangzhou Asian Games Organising Committee dan Asian Electronic Sports Federation (AeSF).



"Semangat kompetitif yang begitu besar membuat Arena of Valor begitu populer di seluruh dunia, dan saya sangat bangga akan hal itu. Atas dasar tersebut, kami memberikan dukungan komprehensif di bidang-bidang seperti pengembangan game, operasional event, pemilihan atlet, pelatihan dan anti-doping," ujar perwakilan dari tim Arena of Valor dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu.

Dalam Asian Games 2022 di Hangzhou, Arena of Valor akan memperkenalkan versi Asian Games, di mana versi tersebut akan mengurangi fitur sosial dan komersial untuk fokus pada fitur kompetitif sebagai tujuan utamanya.

AoV versi Asian Games juga akan menghadirkan berbagai hero (karakter di dalam game) paling populer dari berbagai versi di seluruh dunia. Sehingga, seluruh pemain yang nantinya bertanding di Asian Games dapat menggunakan hero andalan mereka dari masing-masing wilayah.

"Memanfaatkan pengalaman kami sebelumnya di Asian Games 2018, kami akan bekerja sama dengan Olympic Council of Asia (OCA), Hangzhou Asian Games Organising Committee, Asian Electronic Sports Federation (AeSF), dan mitra kami di seluruh region untuk menghadirkan sensasi esports yang luar biasa kepada setiap penonton Asian Games."

Arena of Valor merupakan game mobile Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) yang dikembangkan oleh TiMi Studio Group, sebagai tim pengembang dan operasional secara global, dan merupakan anak perusahaan Tencent Games.

Game tersebut dirilis di seluruh Asia Tenggara dan Taiwan oleh Garena. Arena of Valor sebelumnya juga ditampilkan dalam ajang kompetisi olahraga resmi lainnya, termasuk sebagai Demonstration Sport di Asian Games Jakarta-Palembang 2018 dan secara resmi diakui sebagai ajang perebutan medali di Southeast Asia (SEA) Games 2019 Filipina.

