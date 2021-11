Hasil MotoGP Algarve: Francesco Bagnaia Juara, Quartararo Gagal Finis

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP Algarve tersaji di Sirkuit Algarve International, Portimao, Portugal, Ahad malam, 7 November 2021. Ini merupakan seri ke-17 dari 18 balapan musim ini.

Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, berhasil menjadi juara. Memulai dari posisi terdepan (pole), ia langsung memimpin dan tak terkejar pada pesaingnya.

Bagnaia merebut gelar juara yang ketiga musim ini, sekaligus podium kedelapan. Hasil ini mendekatkan pembalap Italia pada posisi runner-up.

Joan Mir (Suzuki Ecastar) finis kedua. Ia merebut podium keempatnya musim ini.

Jack Miller (Ducati) finis di posisi ketiga. Pembalap Australia sempat disalip Alex Marquez (LRC Honda) di tengah lomba, tapi kembali merebut posisinya di akhir balapan. Ini menjadi podium keempat Miller musim ini, termasuk dua kali sebagai juara.

Keberhasilan Bagnaia dan Miller naik podium memastikan Ducati menjadi juara konstruktor musim ini.

Fabio Quartararo sudah memastikan gelar juara MotoGP musim ini. Dalam balapan ini, ia start dari posisi ketujuh. Ia akhirnya gagal finis setelah terjatuh dari posisi ketujuh, saat lomba menyisakan lima putaran.

Quartararo gagal naik podium untuk keenam kalinya musim ini dan gagal finis untuk pertama kalinya.

First DNF of the season for the World Champion!!! @FabioQ20 's crash has big implications for the Teams and Constructors titles! #AlgarveGP pic.twitter.com/0WfgIyNfrW

Selain Quartararo, beberapa pembalap terjatuh dalam balapan ini, termasuk Danilo Petrucci dan Aleix Espargaro.

Selain itu ada tabrakan antara Miguel Oliveira dan Iker Lecuona yang membuat bendera merah dikibarkan menjelang akhir lomba. Balapan pun diakhiri pada lap ke-23, dari 25 yang dijadwalkan.

Not the way we wanted to see the race end!

We can confirm though that both riders involved in the incident are up and conscious #AlgarveGP pic.twitter.com/wvW1d4hZiu